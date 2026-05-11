Chauffeurs illegaal aan het werk

Tijdens een integrale verkeerscontrole in Moerdijk werden afgelopen week 25 vrachtwagens gecontroleerd. Hierbij zijn acht illegaal tewerkgestelde chauffeurs aangetroffen. Vijf chauffeurs waren werkzaam voor één bedrijf. Deze vervoerder komt oorspronkelijk uit Litouwen met een vestiging in Nederland. Dit transportbedrijf werd gericht gecontroleerd gezien verkregen voorinformatie dat er veelvuldig gewerkt werd met chauffeurs van buiten de EU en het vermoeden dat de Nederlandse vestiging een schijnvestiging betrof.

De chauffeurs waren afkomstig uit landen als Oezbekistan en India. Zij waren zonder een vereiste tewerkstellingsvergunning aan het werk gezet. Dat is een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Ook troffen inspecteurs illegaal werkende chauffeurs voor andere bedrijven aan, zoals een chauffeur uit Angola die via een oneigenlijke detacheringsconstructie aan het werk was. Zijn detachering was niet gemeld en dat betreft een overtreding van de regelgeving conform de Mobiliteitsrichtlijn bij detachering van vrachtwagenchauffeurs.

Schijnvestiging

Op het bedrijfsadres van de Nederlandse vestiging troffen inspecteurs een lege kantoorruimte aan. Hiermee werd het signaal dat er sprake zou kunnen zijn van een schijnvestiging bevestigd. In samenwerking met de European Labour Authority (ELA) waren buitenlandse waarnemers van diverse landen en diensten aanwezig bij deze internationale zogenoemde ‘targeted inspection’.

Ook brachten ambtenaren van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de eenheid landelijke expertise en operaties van de politie daags na de controle in Nederland een bezoek aan de hoofdvestiging van het transportbedrijf in Litouwen, in samenwerking met nationale inspectiediensten. Hierbij werd meer bewijs van illegaal arbeid door een veelvoud aan chauffeurs verkregen.

Overtredingen

Naast de Wav-overtredingen zijn er ook diverse signalen opgedaan dat de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt overtreden. De onderzoeken naar de arbeidsrelaties en of werknemers correct volgens de Nederlandse arbeidswetten worden betaald, worden nu voortgezet. De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is de intrekkingsprocedure van alle vervoersvergunningen van de Nederlandse (schijn)vestiging gestart.

Europese samenwerking

De gerichte controle werd uitgevoerd in samenwerking met de landelijke eenheid politie, NIWO, Inspectie Leefomgeving en Transport en de RDW, binnen een samenwerkingsverband genaamd Roadpol. Roadpol organiseert meerdere keren per jaar actieweken met medewerking van de ELA, politiekorpsen en inspectiediensten op Europees niveau om onder meer extra aandacht te vragen voor veiligheid op Europese wegen. De ELA is een Europees agentschap dat de samenwerking tussen de EU-lidstaten ondersteunt op het gebied van eerlijke arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid.

