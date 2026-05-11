Friese grutto eieren uitgebroed in Vogelpark Avifauna

Avifauna heeft onlangs 160 grutto eieren uit Friesland ontvangen die onderdeel vormen van een vijfjarig onderzoek van BirdEyes naar de “complexiteit van grutto kuikenoverleving”. Eieren die door deskundige vrijwilligers van Bond Friese Vogelwachten (BFVW) zijn verzameld uit nesten met een lage slagingskans. Het vogelpark levert graag een bijdrage aan onderzoek om de afname van de grutto, onze nationale vogel, tegen te gaan. Avifauna haalde de eieren naar Alphen aan den Rijn waar ze achter de schermen in een speciaal opgezet broedcentrum, met volières, worden uitgebroed. En met succes. Dagelijks komen er gruttokuikens uit het ei. Al meer dan 50 kuikens zijn hun eerste dagen door verzorgers begeleidt en gewogen, maar zijn nu sterk genoeg voor de volgende stap in het onderzoek. De grutto’s gaan verblijven in de volières van Avifauna waar ze in een natuurlijk biotoop net als in het wild zelf op zoek gaan naar voedsel.

Op verschillende leeftijden zullen de gruttokuikens weer teruggaan naar Friesland voor de volgende fase van het onderzoek en overdag in omheinde weiden verblijven. Daar kunnen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en verzorgers van Avifauna de verdere groeifasen zorgvuldig observeren. Iets wat in het wild nauwelijks mogelijk is. De insectenstand in de omheinde weiden wordt in kaart gebracht en uit de ontlasting van de kuikens kan tenslotte worden onderzocht welke prooien ze daadwerkelijk eten. Bewaking en afrastering zorgen voor een veilige situatie zodat voedselkwaliteit en groei zonder bedreiging van natuurlijke vijanden kunnen worden beoordeeld. Alle grutto’s zullen worden vrijgelaten nadat ze voorzien zijn van zenders. Daarnaast zullen ook wilde kuikens in hun natuurlijke omgeving onderzocht worden en door middel van zenders en drones gemonitord blijven.

Na meer dan 20 jaar veldwerk in Súdwest-Fryslan door het Grutto Landschap Project kwam naar voren dat voedselaanbod en de aanwezigheid van natuurlijke vijanden de overlevingskansen bij grutto kuikens sterk beïnvloeden. Daaruit blijkt dat de achteruitgang van de Nederlandse grutto populatie aangepakt kan worden wanneer er meer kuikens overleven. In de eerste 40 dagen van hun leven zijn de grutto’s het meest kwetsbaar en zijn ze onder andere afhankelijk van voldoende en bereikbaar voedsel.

Avifauna is trotse partner van het vijfjarig vervolgonderzoek uitgevoerd door BirdEyes in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam, Bureau Altenburg & Wymenga Ecologisch Onderzoek en de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Initiatiefnemer is het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) die het onderzoek ook financiert. Participeren in dit onderzoek sluit naadloos aan bij de ideële doelstellingen van het vogelpark te weten: vogelopvang, onderzoek, biodiversiteit, natuurbescherming en educatie.

Voor de verzorging van de grutto kuikens in Avifauna werkt het vogelpark samen met Diergaarde Blijdorp en Aqua Zoo Friesland. Het onderzoek betekent voor Avifauna dat ook volgend broedseizoen 160 eieren in de broedmachines zullen worden uitgebroed en begeleidt tijdens de eerste kritische weken. Zo kan Avifauna een belangrijke bijdrage leveren aan een cruciaal puzzelstuk voor het onderzoek: het schetsen van een nauwkeurig beeld van de eerste fase in het leven van de grutto.