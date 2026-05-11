Onstuimig met regionaal zware windstoten

Vanavond wordt het langs de noordkust onstuimig. Het gaat hard waaien met kans op zware windstoten. Mogelijk bereikt de wind op de Wadden een stormachtige windkracht 8. Windstoten lopen op tot 80 of lokaal zelfs 100 km/uur.

Waar het afgelopen weekend nog vrij zonnig en warm was komt de temperatuur vandaag niet boven 11 graden uit. In de ochtend was het nog rustig, maar ’s middags trekt een lijn met felle buien over. Daarachter gaat de temperatuur omlaag. Rond 21:00 uur is het dan 5 tot 8 graden. Dat is op zich al behoorlijk fris, maar door de wind voelt het nog kouder aan.

In de loop van de middag gaat het steeds harder waaien uit een noordwestelijke richting. Uiteindelijk wordt vanavond op de Wadden mogelijk een stormachtige windkracht 8 bereikt. Daarbij zijn er zware windstoten van 80 tot lokaal zelfs 100 km/uur in de noordelijke kustgebieden. Doordat de bomen nu al veel bladeren hebben vangen ze extra veel wind en is de kans op schade nog groter. Er geldt dan ook code geel in Groningen, Friesland, Noord-Holland en Flevoland.

In het binnenland is de wind niet zo hard als aan de noordkust, maar ook hier waait het stevig door. Denk dan aan windkracht 4 of 5 met windstoten van 50 km/uur.

Verder komen verspreid buien voor. Het kan stevig doorplenzen met in het noorden plaatselijk zo’n 10 mm. In het midden en zuiden worden minder grote regenhoeveelheden verwacht.

Vooruitzichten

Vannacht neemt de wind weer in kracht af, maar echt stralend lenteweer zit voorlopig niet in de verwachting. Het blijft de komende dagen fris met dagelijks buien.

Bron: Weeronline