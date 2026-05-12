Vertrouwen in politici en Tweede Kamer laagst sinds 2012

In 2025 had 21 procent van de 15-plussers heel veel of tamelijk veel vertrouwen in politici. Dit is het laagste niveau sinds de start van dit onderzoek in 2012. Ook het vertrouwen in de Tweede Kamer was in 2025 met 25 procent lager dan eerdere jaren. Het vertrouwen in ambtenaren (47 procent), de EU (51 procent) en de gemeenteraad (54 procent) bleef in 2025 ongeveer gelijk ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldt het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) op basis van de nieuwste cijfers van de enquête Sociale samenhang en welzijn.

Het vertrouwen in politici en in de Tweede Kamer lag in 2020, het startjaar van de coronaperiode, op het hoogste punt sinds 2012. Na de coronaperiode daalde het vertrouwen in alle politieke instituties. Het vertrouwen in politici en de Tweede Kamer is sindsdien bijna elk jaar lager dan het jaar daarvoor. Het vertrouwen in ambtenaren en de gemeenteraad stijgt sinds 2022, het vertrouwen in de EU stijgt sinds 2023.

Jongeren vaakst vertrouwen in alle politieke institutie

Van alle leeftijdsgroepen hebben 15- tot 25-jarigen het vaakst vertrouwen in politieke instituties. Bij oudere leeftijdsgroepen ligt dat vertrouwen over het algemeen lager. 65- tot 75- jarigen hebben het minste vertrouwen in alle politieke instituties. Bij 75-plussers is het vertrouwen juist wat hoger dan in de leeftijdsgroep daarvoor.

Politiek vertrouwen het laagst in noordoosten van het land

Het vertrouwen in de politiek in het algemeen wordt gemeten door het vertrouwen in ambtenaren, politici, Tweede Kamer en EU samen te voegen tot een gemiddelde. In 2025 had 40 procent van de 15-plussers vertrouwen in deze politieke instituties samen. Dit vertrouwen is gemiddeld genomen over de periode 2016 tot en met 2025 het laagst in het noordoosten van het land. In Oost- Groningen, Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe is het percentage 15-plussers met vertrouwen in de politieke instituties respectievelijk 31, 32 en 34 procent.

Het percentage 15-plussers met vertrouwen in de politiek is het hoogst in Zuidwest- Overijssel, Agglomeratie ’s-Gravenhage, Het Gooi en Vechtstreek, en Agglomeratie Leiden en bollenstreek. In al deze gebieden is het vertrouwen 45 procent.