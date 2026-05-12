Verpleegkundigen trots op hun werk in de zorg

Vandaag is de Dag van de Verpleging, een dag waarop we stilstaan bij en waardering uitspreken voor verpleegkundige en verzorgenden professionals en hun onmisbare rol in de zorg. Maar hoe ervaren zij zelf hun beroep? Uit onderzoek van Nivel, uitgevoerd in 2025, blijkt dat verpleegkundige en verzorgende professionals met plezier naar hun werk gaan en hun werk inhoudelijk als leuk ervaren. Daarnaast is er een sterk gevoel van trots om in de zorg te werken. Een gevoel dat op deze dag extra benadrukt mag worden.

Beroepstrots

Maar liefst 83,6% van de verpleegkundige en verzorgende professionals geeft aan trots te zijn om in de zorg te werken. Deze beroepstrots is in de periode van 2019 tot en met 2025 stabiel hoog gebleven.

Werkplezier

Verpleegkundige en verzorgende professionals halen ook plezier uit hun werk. Ruim acht op de tien (83,3%) gaat met plezier naar het werk en bijna negen op de tien (87,6%) vindt het werk inhoudelijk leuk. Verpleegkundigen in huisartsenpraktijken zijn het meest positief: zij geven het vaakst aan werkplezier te ervaren.