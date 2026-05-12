Jongeren missen vaker motivatie voor gezonder leven

Veel Nederlanders weten goed wat gezond leven inhoudt, maar de stap van weten naar doen blijft voor een grote groep lastig. Vooral jongere generaties lopen daar vaker op vast. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor 2026 van Newcom Research & Consultancy, een representatief onderzoek onder 6.316 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Uit het onderzoek blijkt dat circa twee op de drie Nederlanders de eigen gezondheid als goed of zeer goed beoordelen. Daarmee ligt de ervaren gezondheid iets hoger dan in 2023. Tegelijk laat de monitor zien dat er duidelijke verschillen bestaan tussen groepen. Zo beoordelen theoretisch opgeleiden hun gezondheid aanzienlijk vaker als goed dan praktisch opgeleiden.

Ook in leefstijl zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Een meerderheid zegt voldoende te bewegen, gezond te eten en genoeg te slapen, maar het lukt niet iedereen om dat structureel vol te houden. Oudere generaties hebben naar eigen zeggen vaker aandacht voor gezonde voeding en voldoende slaap dan jongere generaties.

Een opvallende uitkomst is de samenhang tussen gezondheid en mentaal welbevinden. Mensen die hun gezondheid als minder goed ervaren, voelen zich vaker eenzaam. Dat geldt ook voor jongeren. Zij ervaren vaker gevoelens van leegte en hebben vaker behoefte aan meer contact met anderen dan oudere generaties.

De belangrijkste drempel naar een gezondere leefstijl is echter niet een gebrek aan kennis, maar een gebrek aan motivatie. Zeven op de tien Nederlanders weten waar zij informatie over gezonder leven kunnen vinden. Tegelijkertijd zegt een deel dat die informatie niet altijd duidelijk of begrijpelijk is. Ook geeft een ruime meerderheid aan vertrouwen te hebben in het vermogen om actief aan de eigen gezondheid te werken, maar vooral jongeren missen relatief vaak de motivatie om daadwerkelijk gezonder te leven.

Volgens Newcom laat de monitor zien dat gezondheid niet alleen draait om kennis of goede intenties, maar ook om de vraag of mensen gezond gedrag in het dagelijks leven daadwerkelijk kunnen volhouden. De opgave ligt daarom niet alleen in informeren, maar vooral in het ondersteunen van gedragsverandering die haalbaar en vol te houden is.

De Gezondheidsmonitor 2026 is de tweede meting van Newcom. De eerste meting vond plaats in 2023. Beide metingen zijn uitgevoerd onder een grote groep respondenen (ruim 6.000) en representatief qua samenstelling.