De verborgen waarde in je juwelenkistje verzilveren

Goud is een van de weinige materialen op aarde die altijd een zekere waarde behoudt. Of de economie nu goed draait of dat er overal paniek uitbreekt. Beleggers rennen bij de minste onzekerheid naar goud als een veilige haven. Jij profiteert daarvan als je besluit je oude gouden ringen in te leveren. Het mooie aan goud is dat het de inkoper totaal niet boeit of die ring verbogen is. Het gaat om het materiaal en het gewicht. De emotionele waarde moet je zelf even aan de kant schuiven als je naar de weegschaal kijkt.

Het ligt bij bijna iedereen wel ergens achterin een lade. Een kapotte ketting die je nooit hebt laten maken. Een enkele oorbel waarvan de partner al jaren spoorloos is. Of die ring van een verre tante die je simpelweg lelijk vindt. Het verzamelt stof en neemt ruimte in terwijl het eigenlijk gewoon een stapeltje onbenut geld is. In plaats van te wachten tot je een keer tijd hebt om die lade op te ruimen kun je beter kijken naar wat die spullen vandaag de dag waard zijn. De goudmarkt is constant in beweging. De kans is groot dat je op een kleine goudmijn zit zonder dat je het doorhebt.

De logica van de goudkoers begrijpen

De prijs van goud wordt internationaal bepaald op de beurs. Voor de meeste mensen rekenen inkopers dit om naar euro per gram. Het is geen hogere wiskunde. Je hebt te maken met verschillende gehaltes. In Nederland is veertien karaat goud de standaard voor de meeste sieraden. Dat betekent dat er 58,5 procent puur goud in het voorwerp zit. De rest bestaat uit andere metalen zoals koper of zilver om het sieraad stevig te maken. Puur goud is namelijk veel te zacht om dagelijks te dragen. Dan zou je ring na een week al van je vinger buigen.

Als je wilt weten wat je in handen hebt kun je simpelweg de stempels in je sieraden controleren. Een stempel met 585 staat voor veertien karaat. Het is slim om de actuele standen in de gaten te houden voor je naar een winkel stapt. Je kunt eenvoudig online de koersen checken zodat je niet met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Voor een actueel overzicht bekijk de 14 karaat goudprijs bij Oudgoud.nl om te zien welk bedrag je ongeveer per gram kunt verwachten. Zo voorkom je dat je verrast wordt door een bod dat eigenlijk veel te laag is voor de huidige markt.

Waarom goud verkopen een verstandige zet is

Het is verbazingwekkend hoe lang mensen vasthouden aan spullen die ze niet gebruiken. De angst dat de goudprijs morgen nog hoger staat is vaak groter dan de behoefte aan direct geld op de bank. De koers voorspellen is echter lastig. Goud levert geen rente op als het in een kast ligt. Het is dood kapitaal. Door het nu te verkopen kun je dat geld gebruiken voor dingen waar je wel plezier aan beleeft. Een vakantie levert meer op dan een lade vol kapotte kettinkjes.

Het proces van inruilen is tegenwoordig erg transparant. Je loopt een winkel binnen en de expert toetst het goud op een steen met een druppel zuur. Zo wordt direct duidelijk of je echt goud hebt of dat het alleen een verguld laagje is. Daarna gaat het op een geijkte weegschaal. Je krijgt ter plekke een bod en vaak heb je het geld direct in handen of op je rekening. Het is een snelle manier om je administratie op te schonen en je banksaldo te verhogen.

Transparantie en betrouwbaarheid bij de inkoop

Niet elke goudinkoper hanteert dezelfde marges. Sommige winkels hebben hoge kosten voor hun pand en rekenen dat door in een lagere inkoopprijs. Het loont de moeite om even rond te kijken. Een betrouwbare partij weegt de spullen waar je bij staat en legt uit hoe de prijs is opgebouwd. Trap niet in vage praatjes over smeltverlies of administratiekosten. Een eerlijke prijs is gebaseerd op het gewicht en het karaatgehalte van dat moment.

Het verkopen van goud is ook een vorm van hergebruik. Het goud dat jij inlevert wordt omgesmolten en opnieuw gebruikt voor nieuwe sieraden of medische apparatuur. Er hoeft dus minder goud uit vervuilende mijnen te worden gehaald. Je ruimt je huis op en je draagt een steentje bij aan een cirkelvormige stroom van edelmetalen. Er is geen enkele logische reden om die oude spullen nog langer te bewaren als je ze toch nooit meer gaat dragen. Pak die lade uit en kijk wat het je oplevert.

