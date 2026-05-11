Fraude treft 9 op de 10 bedrijven in Benelux. Weerbaarheid blijft achter

Nagenoeg alle bedrijven en organisaties in Nederland hebben te maken fraude. 89% van de bedrijven in de Benelux werd slachtoffer van interne- of externe fraudepogingen. Vorig jaar was dat 78%. Bij één op de tien bedrijven en organisaties is de schade hoger dan €500.000. Dat blijkt uit het jaarlijkse fraudeonderzoek van krediet- en fraudeverzekeraar Allianz Trade onder 350 organisaties in Nederland en België.

Interne fraude komt het meest voor: vooral het ontvreemden van goederen en geld en het vervalsen van documenten springen eruit. In Nederland valt daarbij op dat spionage en sabotage binnen organisaties duidelijk in opkomst zijn, vooral bij grotere bedrijven met complexe systemen. Tegelijkertijd neemt externe fraude sterk toe, met factuurfraude als duidelijke nummer één, gevolgd door diefstal of vernietiging van data en fraude via externe partners. Nederlandse organisaties in de publieke en sociale sector (zoals overheden, onderwijs‑ en zorginstellingen) worden bovengemiddeld vaak getroffen, met relatief hoge schades bij externe fraude.

Dader is vaak 2 tot 5 jaar in dienst

De typische interne fraudeur is overwegend man, tussen de 26 en 45 jaar en meestal 2 tot 5 jaar in dienst. In Nederlandse organisaties gaat het vaak om senior medewerkers op financiële of commerciële afdelingen, die dicht op de kernprocessen zitten en ruime toegang hebben tot systemen en gevoelige informatie. Opvallend is dat interne fraude vaker langer onopgemerkt blijft dan in 2025. Dat wijst op toenemende uitdagingen in vroegtijdige detectie en het belang van strakkere controles en monitoring.

Het zelfstandig stoppen en afhandelen van fraude lijkt lastiger dan voorheen: 84% van de organisaties schakelt één of meer externe partijen in. In Nederland worden daarbij het vaakst gespecialiseerde ICT‑organisaties ingeschakeld (bijvoorbeeld voor forensisch onderzoek, log‑analyse en herstel van systemen).

Minder vaak een noodplan

Ondanks de toename van het aantal fraudegevallen, neemt het aantal organisaties met een draaiboek of noodplan af. In Nederland van 67% naar 60%. Ook beschouwt een groeiende groep bedrijven de eigen organisatie als voldoende weerbaar. In Nederlandse organisaties speelt vertrouwen in de eigen digitale beveiliging een grote rol.

AI: zowel bedreiging als kans

Meer dan de helft van de organisaties ziet Artificial Intelligence nog steeds als een positieve ontwikkeling in de strijd tegen fraude. Vooral om sneller atypische patronen en verdachte transacties te signaleren. Daar staat tegenover dat twee op de drie bedrijven in de Benelux te maken kreeg met AI‑gedreven fraude. Ongeveer de helft van deze AI‑incidenten leidde daadwerkelijk tot financiële schade.