ACM legt PostNL boete van bijna 7 miljoen euro op

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt PostNL een boete op van € 6.923.000 vanwege het niet halen van de kwaliteitsnorm voor tijdige postbezorging in 2023. In dat jaar had PostNL 89,48% procent van de brievenbuspost met een vijfdaagse bezorgplicht op tijd bezorgd, en dat is onder de wettelijke eis van minimaal 95 procent.

ACM-bestuurslid Manon Leijten: “Als wettelijke uitvoerder van de Universele Postdienst is het de plicht en verantwoordelijkheid van PostNL om te zorgen dat post op tijd wordt bezorgd. Mensen en bedrijven die iets op de post doen, moeten er op kunnen rekenen dat ze krijgen waarvoor ze hebben betaald.”

PostNL spreekt van overmacht en beroept zich onder andere op arbeidsmarktkrapte. De ACM concludeert dat er geen sprake was van overmacht, omdat PostNL had kunnen inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt in 2023. Het is aan het bedrijf zelf om een voldoende aantrekkelijk aanbod te bieden om werknemers te werven én te behouden. PostNL heeft weliswaar maatregelen genomen om nieuw personeel aan te trekken en te behouden, maar ontoereikend om te voldoen aan de wettelijke bezorgplicht. De keuzes die PostNL daarbij heeft gemaakt komen voor haar rekening.

Over de Universele Postdienst

PostNL is door de wetgever aangewezen om de zogeheten Universele Postdienst (UPD) uit te voeren. Onder de UPD vallen de losse stukken post, ook wel enkelstukspost genoemd. Dit zijn veelal de brieven, kaarten en pakketjes die consumenten en kleine bedrijven (zonder zakelijk contract met PostNL) versturen, bijvoorbeeld via de oranje brievenbus. Onder de UPD valt dus geen post van grote zakelijke partijen, zoals overheden, banken en verzekeraars.

De wetgever heeft strikte eisen opgesteld voor tijdige bezorging. De ACM houdt daar toezicht op. Het percentage tijdig bezorgde brieven - dat gemiddeld over het hele jaar wordt vastgesteld - volgt sinds 2014 een dalende trend.