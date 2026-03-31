Politieambtenaar wordt vervolgd voor schieten op bestuurder auto in Leeuwarden

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft besloten dat een politieambtenaar, die destijds werkte bij de Landelijke Eenheid, wordt vervolgd voor zijn rol in een schietincident op 13 januari 2024 op de Drachtsterweg in Leeuwarden. Dit meldt het OM dinsdag.

Controle inzittenden auto

De Rijksrecherche heeft na het incident een feitenonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de politieambtenaar samen met een collega in die nacht twee personen in een auto wilden controleren. Dit na een melding van een woningoverval in het nabijgelegen dorp Hempens. Terwijl de controle nog bezig was, stapten de twee mannen weer in de auto en reden zij weg.

Feitenonderzoek

Op enig moment heeft de politieambtenaar geschoten op die auto. Een afgevuurde kogel raakte de bestuurder van de auto. Na het schietincident heeft een ongeval plaatsgevonden, waarbij de inzittenden van de auto zwaar gewond zijn geraakt. Uit het feitenonderzoek is niet gebleken dat er een verband is tussen het schietincident en dit ongeval. Ook is duidelijk geworden dat de beide mannen niet betrokken zijn geweest bij de woningoverval in Hempens.

Geweldsinstructie

'Op basis van het onderzoek is de officier van justitie van mening dat de politieambtenaar zich niet aan de geweldsinstructie heeft gehouden. Dat is strafbaar. Daarom zal de zaak door het OM worden voorgelegd aan de blauwe kamer van de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht', aldus het OM.