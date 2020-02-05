Rotterdamse politie neemt 500 kilo cocaïne in beslag

Donderdagochtend 29 januari heeft het arrestatieteam een instap gedaan in een loods aan de Van Leeuwenhoekstraat in Harderwijk. 'Een Rotterdams drugsonderzoek leidde naar de 500 kilo cocaïne', zo meldt de politie donderdag.

Verstopte drugs in apparaat

Ter plaatse zag de politie twee mannen die bezig waren de verstopte drugs uit een apparaat te halen. Naast de verdovende middelen werd er ook een vuurwapen aangetroffen. Deze is in beslag genomen.

Vier aanhoudingen

Twee mannen, beiden 40 jaar, uit Albanië zijn aangehouden. Daarnaast zijn er nog een 43-jarige man uit Dordrecht op weg naar zijn huis en een 44-jarige man uit Utrecht in de buurt van de loods aangehouden. Deze laatste is heengezonden, maar blijft wel verdachte in deze zaak. De andere drie verdachten zitten nog vast en zullen worden verhoord door de recherche. De partij drugs is vernietigd.