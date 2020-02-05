ANWB: Grote verschillen gemeenten laadkosten elektrische auto

Waar je prima een paar kilometer verderop goedkoop kunt tanken, is dat met het laden van je elektrische auto anders. 'Wie zijn auto niet thuis kan laden is aangewezen op publieke laadpalen in de buurt. Dat maakt dat lang niet iedereen de keuze heeft voor een goedkope laadpaal, de verschillen in gemiddelde laadtarieven per gemeente zijn groot', zo meldt de ANWB donderdag.

Landelijk gemiddelde 48 cent per kilowattuur (kWh)

ANWB Laadpas heeft een analyse gedaan uit alle laadsessies in 2025 aan openbare (langzame) laadpalen. 'Zo'n zes miljoen sessies, waarbij het landelijk gemiddelde 48 cent per kilowattuur (kWh) is. Kijken we naar de gemiddelde tarieven per gemeente, dan lopen die gemiddelde bedragen flink uiteen, van een kleine 33 cent in Nederweert tot net geen 70 cent in Oegstgeest. Meer dan het dubbele dus!', aldus de ANWB

Publieke laadpalen

Waarom kijken we naar een gemiddelde per gemeente? Omdat in Nederland de gemeenten primair verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van publieke laadpalen op gemeentegrond. De opdracht tot het plaatsen van laadpalen wordt vaak via een concessie gegund aan een commerciële partij. In zo’n concessie staan voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een maximale laadprijs.

Concessiegebieden

Veel gemeenten bundelen de krachten in een zogenoemd concessiegebied. Zo werken de meeste gemeenten in Noord Brabant en Limburg samen, de gemiddelde laadkosten liggen hier laag. Een aantal gemeenten in Brabant doen niet mee en de meeste springen eruit met veel hogere laadkosten (Dongen, Asten, Waalre en Loon op Zand). Zo kan het dat iemand in Nederweert gemiddeld 33 cent per kWh betaalt, maar een inwoner van buurgemeente Asten ruim 62 cent. Bij 15.000 kilometer per jaar betaal je een dorp verderop zomaar 900 euro per jaar meer!

De drie duurste gemeentes van Nederland

Iets vergelijkbaars zien we in Zuid-Holland. Ook daar werken veel gemeenten samen in concessiegebied SGZH. Inwoners van deze gemeenten laden gemiddeld tussen de 40 en 45 cent per kWh. Kijkend naar de kaart is ook hier meteen duidelijk welke gemeenten niet meedoen: een donkerblauwe halve cirkel rondom het goedkope Kaag en Braassem. Hier vinden we de drie duurste gemeentes van Nederland: Leiderdorp, Leiden en Oestgeest.

Belangrijke rol voor gemeenten

Gemeenten hebben dus een aanzienlijke invloed op de betaalbaarheid van elektrisch rijden voor hun eigen inwoners, zeker omdat consumenten die zijn aangewezen op publieke laadpalen vaak geen alternatief hebben. Lage en uniforme tarieven maken de overstap naar een elektrische auto sneller rendabel en aantrekkelijk.