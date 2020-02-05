Tielen wil bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zo snel mogelijk weer op orde

Door de datadiefstal bij een van de laboratoria voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker afgelopen zomer worden de onderzoeken van alle afgenomen testen nu gedaan door twee laboratoria in plaats van drie. Omdat er minder capaciteit is, zijn structurele achterstanden ontstaan, wat Bevolkingsonderzoek Nederland heeft doen besluiten om minder vrouwen uit te nodigen. Daardoor moeten vrouwen langer wachten tussen twee onderzoeken. Staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, Preventie en Sport) wil samen met alle betrokken organisaties het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zo snel mogelijk weer op orde krijgen.

De expertise die nodig is voor de hoge kwaliteit van bevolkingsonderzoek is slechts beperkt beschikbaar. Om de capaciteit weer te vergroten, onderzoekt Bevolkingsonderzoek Nederland daarom of opnieuw kan worden samengewerkt met het derde laboratorium . Er is onafhankelijk veiligheidsonderzoek gedaan, waarmee concrete verbeterplannen zijn gemaakt. Bevolkingsonderzoek Nederland heeft op basis daarvan en intensief contact, voldoende vertrouwen om Clinical Diagnostics de kans geven om de informatiebeveiliging op het vereiste niveau te brengen. Het laboratorium heeft aangegeven alles op alles te zetten om in de komende zes maanden alle tekortkomingen te verhelpen. Bevolkingsonderzoek Nederland wil de samenwerking alleen dan weer worden opstarten als onafhankelijk kan worden vastgesteld dat de data van alle deelnemers op alle mogelijke manieren veilig is.

Veiligheid data spijkerharde voorwaarde

Staatssecretaris Tielen: “Ik baal er heel erg van dat vrouwen die deelnemen aan dit bevolkingsonderzoek nu ook te maken hebben met vertraging. Ondanks dat de verwachte effecten op de gezondheid waarschijnlijk minimaal zijn, zijn we het met z’n allen aan onze stand verplicht om ervoor te zorgen dat de capaciteit van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zo snel mogelijk weer helemaal op orde is. Vanzelfsprekend is veiligheid van alle gegevens van alle vrouwen die meedoen daarbij een spijkerharde voorwaarde.”