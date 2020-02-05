Opnieuw kans op gladheid door ijzel in vooral Noord-Nederland

Vanavond en vannacht kan het in het noorden plaatselijk verraderlijk glad worden door ijzel. Vrijdagochtend is weer kans op ijzel op grotere schaal, vooral in de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en op de Waddeneilanden. Ook in de kop van Noord-Holland, de Noordoostpolder en delen van Overijssel is vrijdagochtend kans op tijdelijke gladheid door ijzel.

Vanavond valt in het zuiden, zuidwesten en midden van het land af en toe lichte regen of motregen bij temperaturen boven het vriespunt. Geleidelijk stijgt ook in de noordelijke provincies de kans op lichte neerslag in de vorm van ijzel. In het noordoosten blijft de neerslag zeer beperkt en mogelijk blijft het in Drenthe en Groningen droog. In het noordwesten is de kans op neerslag van betekenis groter, waardoor de grootste gladheidskansen vanavond voor het noorden van Noord-Holland en voor Friesland zijn. Mogelijk wordt het ook in de Noordoostpolder lokaal glad.

In het zuiden van Noord-Holland en het zuiden van Flevoland is het waarschijnlijk net zacht genoeg om het niet glad te laten worden.

In de nacht is het tijdelijk droger, maar vanuit het zuiden volgt een volgend gebied met neerslag. Eind van de nacht valt in het zuiden en midden van het land regen bij 3 tot 5 graden. In het oosten en noorden is het op veel plaatsen tot ver in de nacht droog bij temperaturen tussen 0 en -3 graden.

Gladheid door ijzel vrijdagochtend

In de vroege ochtend bereikt het neerslaggebied de noordelijke provincies en in Drenthe, Groningen, Friesland en op de Waddeneilanden is vrijdagochtend grote kans op gladheid op grote schaal door ijzel. In de kop van Noord-Holland, de Noordoostpolder en delen van Overijssel is kans op kortstondige lokale gladheid in de nanacht en vroege ochtend.

Gedurende de ochtend wint de zachte lucht verder terrein, waardoor de gladheidkans in Overijssel, de Noordoostpolder en het noorden van Noord-Holland vrij snel afneemt. Later in de ochtend is dit ook in het zuiden van Drenthe en Friesland het geval. Vooral in de provincie Groningen kan de gladheid tot in het begin van de middag aanhouden.