Koningin Máxima (54) nog net op tijd als reservist onder de wapenen

Omdat de veiligheid van Nederland niet meer vanzelfsprekend is, heeft koningin Máxima besloten om reservist te worden. 'Zij is woensdag 4 februari begonnen als soldaat bij de Koninklijke Landmacht', zo meldt het ministerie van Defensie.

Schietvaardigheid

'De opleiding die zij volgt, bestaat uit alle praktische en theoretische militaire onderdelen die nodig zijn om reservist te worden. Denk aan fysieke weerbaarheid, zelfverdediging, schietvaardigheid, kaartlezen en militair recht', aldus het ministerie.

Luitenant-kolonel

Reservisten spelen een cruciale rol in de ondersteuning van de reguliere krijgsmacht. Ze zijn oproepbaar voor militaire dienst en actief bij alle onderdelen van defensie. Voor de 54-jarige koningin is het nu of nooit, want na haar 55ste is een aanstelling als reservist niet meer mogelijk. Als zij haar opleiding heeft afgerond, krijgt Máxima de rang van luitenant-kolonel.

'Vrijwillig, maar niet vrijblijvend'

Werken als reservist is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er is een aantal verplichte bijeenkomsten zoals deelname aan oefeningen, theoriedagen en het bijhouden van militaire basisvaardigheden.

Hechte band

Tussen de krijgsmacht en het Koninklijk Huis bestaat van oudsher een hechte band. Zo was Willem van Oranje legeraanvoerder. Latere koningen hadden het oppergezag. Koning Willem-Alexander vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine en bezoekt regelmatig een van de krijgsmachtdelen. Dat doet koningin Máxima overigens ook. Prinses Amalia is inmiddels korporaal en volgt het Defensity College-programma. De koningin is via een Koninklijk Besluit aangesteld.