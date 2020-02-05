Waterschappen Brabant: Vanwege droogte is water vasthouden noodzakelijk

Het is nog steeds uitzonderlijk droog in Midden- en West-Brabant. 'Metingen laten zien dat in meerdere gebieden de grondwaterstanden en waterstanden aanzienlijk lager zijn dan normaal voor deze tijd van het jaar. De regen van de afgelopen periode is onvoldoende om de tekorten aan te vullen. Het laatste jaar is er 30% minder regen gevallen dan normaal', zo meldt het waterschap Brabantse Delta donderdag.

Zuinig met water

'Als er de komende weken niet veel neerslag valt, stevenen we af op een zeer droog voorjaar. Dat kan gevolgen hebben voor landbouw en natuur. Daarom roept het waterschap inwoners, boeren en bedrijven op: houd water vast waar dat kan en ga zuinig om met water', aldus het waterschap.

'Historisch droge periode'

"We maken mensen liever niet bang, maar wel bewust van de situatie. We leven momenteel nog steeds in een historisch droge periode. In het werkgebied van waterschap Brabantse Delta zien we bij metingen dat in meerdere gebieden de grondwaterstanden en waterpeilen aanzienlijk lager zijn dan normaal, voor deze tijd van het jaar. De regen van de afgelopen periode is onvoldoende om de tekorten aan te vullen”, aldus dagelijks bestuurder Rian Govers-Gabriëls.

Vooruitzicht 1 april

Elk jaar op 1 april besluiten we of grasland in april en mei beregend mag worden met grondwater. We kijken hiervoor naar de actuele grondwaterstanden en de vastgestelde grenswaarden per meetpunt. Blijft het droog, dan zijn aanvullende maatregelen nodig. Wanneer in een gebied meer dan de helft van de meetpunten ‘rood’ staat (zeer lage grondwaterstand) kan het waterschap dit verbod per gebied instellen.

Samen voorbereid op droogte

Door nu water vast te houden en bewust met water om te gaan, streven we naar voldoende zoet water beschikbaarheid en het voorkomen van grotere problemen later in het jaar.