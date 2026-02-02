‘Gemeenten, provincies en waterschappen worden onvoldoende serieus genomen’

De samenleving en ‘Den Haag’ nemen gemeenten, provincies en waterschappen onvoldoende serieus. Dat stelt Julien van Ostaaijen, bestuurskundige aan Tilburg University en lector Recht en Veiligheid bij Avans Hogeschool, in zijn nieuwe boek ‘Het onbegrepen bestuur’.

Van Ostaaijen legt daarin uit hoe decentraal bestuur werkt en hoe de invloed daarvan kan worden versterkt.

Meer dan 98% van de Nederlandse politici en bijna 60% van alle ambtenaren werken bij gemeenten, provincies of waterschappen. Maar landelijke politici hebben te weinig aandacht voor de belangen die op decentrale niveaus spelen. Decentrale besturen slagen er op hun beurt slechts matig in om hun belangen voor het voetlicht te brengen, zowel bij de landelijke politiek als bij de kiezer.

Om daar verandering in te brengen legt Van Ostaaijen in zijn boek uit hoe decentraal bestuur werkt, wat de verschillen zijn met de landelijke politiek en hoe decentrale besturen hun invloed op de landelijke politiek kunnen versterken. Hij ontkracht mythes over lokale partijen, onthult het geheim van coalitieonderhandelingen en presenteert het burgerparticipatie woordenboek.

Met het boek kunnen zowel landelijke als regionale en lokale ambtenaren en politici hun voordeel doen. En verder iedereen die geïnteresseerd is in het functioneren van democratie en bestuur.