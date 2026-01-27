KNMI: Code Geel voor 8 cm sneeuw en gladheid in het noorden van Nederland

Het KNMI heeft voor maandagavond Code Geel afgegeven vanwege verwachte sneeuw en gladheid in het noorden van Nederland. Dit meldt het KNMI maandag.

'Aanhoudend glad'

Code Geel is vanaf maandagavond 20.00 uur van kracht voor de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Als gevolg van de verwachte sneeuwval in deze drie provincies is het daarna aanhoudend glad.

'Kans op ongelukken'

'In de loop van vanavond gaat het in het noorden enige tijd sneeuwen waardoor het daar op uitgebreide schaal glad wordt. Er is kans op ongelukken door gladde wegen, bruggen, fietspaden en voetpaden. De sneeuwval houdt in Groningen de hele nacht aan en daar kan het ook morgenochtend nog sneeuwen. In het noordoosten blijft de sneeuw langer liggen en daar blijft het morgen overdag vooral op binnenwegen glad', aldus het KNMI.

Tot maximaal 8 cm sneeuw

De gladheid in het noorden wordt vanaf 20.00 uur verwacht, in Groningen en op de oostelijke Wadden vanaf 21.00 uur. Er kan zich in het genoemde gebied een sneeuwdek van 2-5 cm vormen, in het noordoosten plaatselijk 5-8 cm.