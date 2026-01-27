Fouten met schadevrije jaren zorgen vaak voor hogere autopremie

Veel automobilisten geven bij het afsluiten van een autoverzekering verkeerde schadevrije jaren door. Dat lijkt onschuldig, maar kan later leiden tot correcties en een hogere premie. UnitedConsumers ziet dat dit in de praktijk vaak gebeurt en zet de meest voorkomende misverstanden op een rij. Expert in autoverzekeringen, Jorg van Rijn, van UnitedConsumers legt uit waar het misgaat en hoe consumenten fouten kunnen voorkomen.

Treden en schadevrije jaren worden vaak door elkaar gehaald

Een veelgemaakte fout is dat schadevrije jaren worden verward met treden op de bonus-malusladder. Op de polis staan deze begrippen vaak bij elkaar, terwijl ze iets anders betekenen. “Ik merk dat mensen treden verwarren met schadevrije jaren”, zegt Van Rijn. Schadevrije jaren laten zien hoeveel jaren iemand zonder schade rijdt, terwijl treden alleen iets zeggen over de korting op de premie.

Die verwarring kan gevolgen hebben bij het afsluiten van een autoverzekering. “Dan sluit iemand een verzekering af en geeft 15 schadevrije jaren op, terwijl dat eigenlijk de treden zijn”, legt Van Rijn uit. Verzekeraars controleren dit later altijd. “En dat wordt later gecorrigeerd”, vertelt Van Rijn. “Zo’n correctie kan betekenen dat je premie alsnog stijgt.”

Schadevrije jaren gelden per verlengdatum

Schadevrije jaren worden alleen bijgewerkt op de verlengdatum van je verzekering. Stap je tussentijds over, dan telt een deel van het jaar nog niet mee. Daardoor kan het aantal schadevrije jaren op je polis hoger lijken dan je op dat moment echt hebt.

Vooral bij overstappen gaat het hier mis. “Op je polis staat dat je 11 schadevrije jaren hebt”, geeft Van Rijn als voorbeeld. Veel mensen denken dan dat ze 11 schadevrije jaren moeten opgeven. In werkelijkheid kan het gaan om 10 jaar en een paar maanden. “Stel je hebt 10 jaar en 4 maanden schadevrij gereden, dan wordt het naar beneden afgerond. Dus je hebt eigenlijk 10 schadevrije jaren.”

Schadevrije jaren gelden niet automatisch voor een tweede auto

Ook bij het verzekeren van een tweede auto ontstaan vaak fouten. Veel automobilisten denken dat ze dezelfde schadevrije jaren kunnen gebruiken voor beide auto’s. “Je hebt één auto met 10 schadevrije jaren, je verzekert er één auto bij en de verzekerde denkt dan: ik heb 10 schadevrije jaren, dus die geef ik op”, geeft Van Rijn als voorbeeld. In de praktijk werkt dat anders.

Schadevrije jaren zijn altijd gekoppeld aan één autoverzekering. “De registratie wordt dan niet gevonden voor een tweede auto”, legt Van Rijn uit. Soms is er een oplossing, zoals een tweede gezinsautoregeling, maar dat is niet altijd mogelijk.

Schadevrije jaren worden niet automatisch overgenomen

Ook bij partners of bij een eigen bedrijf ontstaan regelmatig misverstanden. “Veel mensen denken dat schadevrije jaren automatisch meegaan van een bedrijf naar privé of tussen partners”, zegt Van Rijn. In de praktijk is daar vaak een afstandsverklaring voor nodig.

Daarnaast gaat het mis als iemand wel rijdt, maar niet de verzekering op zijn of haar naam heeft staan. Veel bestuurders denken dat zij schadevrije jaren opbouwen zolang zij schadevrij rijden. Volgens Van Rijn worden schadevrije jaren altijd geregistreerd op naam van de aanvrager van de verzekering. Als de verzekering stopt, komen de schadevrije jaren daarom niet op naam van de bestuurder te staan.

Kleine misverstanden hebben grote gevolgen

Kleine misverstanden over schadevrije jaren kunnen grote gevolgen hebben voor de premie. UnitedConsumers ziet dat veel fouten ontstaan doordat begrippen op de polis anders worden geïnterpreteerd dan ze bedoeld zijn. Door goed te kijken naar wat er precies staat en hoe schadevrije jaren worden opgebouwd en geregistreerd, kunnen consumenten vervelende verrassingen voorkomen.