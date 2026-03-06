Autoverzekering in Randstad ruim € 800,- duurder dan in kleine gemeenten

In grote steden betalen autobezitters in 2026 aanzienlijk meer voor hun autoverzekering dan in kleine dorpen. Dit blijkt uit een analyse door Autoverzekering.nl van 1.187.678 autoverzekeringspremies. In de duurste gemeenten ligt de gemiddelde premie ruim € 800,- per jaar hoger dan in de goedkoopste gemeenten. Rotterdam is de duurste gemeente met een gemiddelde jaarpremie van € 1.575,61. In Opsterland, de goedkoopste gemeente in het onderzoek, betalen autobezitters gemiddeld € 739,32 premie per jaar.

Grote regionale verschillen in autoverzekeringspremies

Ook in 2026 betalen autobezitters in sterk verstedelijkte gebieden de hoogste gemiddelde autoverzekeringspremies. In meerdere gemeenten in Zuid-Holland liggen de jaarpremies rond of boven de € 1.300,-. Ook grotere steden in Flevoland en Noord-Brabant komen met bedragen boven de € 1.200,- regelmatig hoog in de ranglijst voor. Daarmee zijn zij aanzienlijk duurder uit dan inwoners van bijvoorbeeld Friese of Drentse dorpen.

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste gemeente bedraagt ruim € 800,- per jaar. Waar Rotterdam bovenaan staat met € 1.575,61, kent Opsterland de laagste gemiddelde jaarpremie van € 739,32.

Top 10 duurste gemeenten

In de top 10 van duurste gemeenten is een duidelijk patroon te zien. Zo liggen vijf van de tien gemeenten in de Randstad. Daarnaast komen steden in Overijssel en Noord-Brabant in de ranglijst voor en staat er met Twenterand ook één kleinere gemeente in de top 10.

Rotterdam: € 1.575,61 ’s-Gravenhage: € 1.499,45 Schiedam: € 1.387,80 Barendrecht: € 1.365,27 Lelystad: € 1.307,38 Utrecht: € 1.294,73 Arnhem: € 1.292,52 Enschede: € 1.288,48 Twenterand: € 1.280,71 Tilburg: € 1.241,40

Top 10 goedkoopste gemeenten

De laagste verzekeringspremies gelden vooral in kleinere gemeenten. In Opsterland is de gemiddelde jaarpremie het laagst. Daarnaast liggen vijf van de tien goedkoopste gemeenten in Friesland, wat dit een relatief goedkope provincie maakt voor inwoners met een auto.

Opsterland: € 739,32 Weststellingwerf: € 745,85 Dantumadiel: € 759,08 Edam-Volendam: € 763,78 De Wolden: € 766,79 Achtkarspelen: € 779,49 Tynaarlo: € 784,23 De Fryske Marren: € 784,61 Wormerland: € 787,98 Mook en Middelaar: € 790,39

Duurste en goedkoopste provincies

Ook op provinciaal niveau zijn duidelijke verschillen zichtbaar. De autoverzekeringspremies liggen in 2026 het hoogst in Zuid-Holland (€ 1.258,68), Flevoland (€ 1.134,91) en Noord-Brabant (€ 1.091,67).

In Friesland (€ 821,26) liggen de premies juist het laagst. Groningen (€ 880,81) en Drenthe (€ 915,95) staan op de tweede en derde plaats als goedkoopste provincies voor autobezitters.

Het verschil tussen de duurste en goedkoopste provincies (Zuid-Holland en Friesland) bedraagt daarmee gemiddeld € 437,- per jaar.

Woonplaats bepalend voor premie

Jerry Poel, autoverzekeringsexpert bij Autoverzekering.nl, licht toe: “De woonplaats van de verzekeringsnemer is altijd een belangrijke factor voor de risicobeoordeling door verzekeraars. De premie wordt niet alleen bepaald op basis van leeftijd en schadevrije jaren, maar hangt ook af van regionale risico’s als verkeersdrukte, schadefrequentie en diefstalcijfers. In stedelijke gebieden ligt de schadelast per verzekerde gemiddeld hoger; dat zien automobilisten terug in hun premie.”

Het diefstalrisico speelt vooral bij WA beperkt casco- en allriskverzekeringen een rol in de premiestelling. Omdat diefstal bij deze dekkingen is meeverzekerd, kan een hoger aantal diefstallen in een regio leiden tot een hogere premie.