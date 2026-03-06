Vrouwen hebben meer gezondheidsproblemen en gaan vaker naar dokter

In 2025 zei 26 procent van de vrouwen dat ze hun gezondheid niet goed vinden, tegen 21 procent van de mannen. 'Vrouwen hebben ongeveer vier keer zoveel als mannen te maken met onvrijwillig urineverlies. Migraine, darmstoornissen, gewrichtsontsteking en gewrichtsslijtage komen bij vrouwen ongeveer twee keer zo vaak voor', zo meldt het CBS vrijdag op basis van nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête 2025.

Migraine

Van de vrouwen geeft 18 procent aan in de afgelopen twaalf maanden last te hebben gehad van migraine. Voor mannen is dit 8 procent. 10 procent van de vrouwen heeft onvrijwillig urineverlies, tegen 3 procent van de mannen. Sommige langdurige aandoeningen komen juist meer voor onder mannen. Dat geldt met name voor hart- en vaatziekten. Zo heeft 4 procent van de mannen van 12 jaar of ouder ooit een hartinfarct gehad, tegen 2 procent van de vrouwen.

1 op de 3 vrouwen beperkt door gezondheidsproblemen

Vrouwen voelen zich vaker dan mannen beperkt door gezondheidsproblemen. 35 procent van de vrouwen zegt zich beperkt te voelen in activiteiten die ze doorgaans doen, tegen 27 procent van de mannen. Het verschil betreft niet-ernstige beperkingen; ernstige beperkingen komen evenveel voor onder vrouwen als onder mannen.

Vrouwen minder gezond dan mannelijke leeftijdsgenoten

Vrouwen hebben vaker gezondheidsproblemen dan mannen. Ook zijn ze gemiddeld iets ouder. Maar ook binnen dezelfde leeftijdsgroep zijn vrouwen doorgaans minder gezond dan mannen. Evenveel vrouwen als mannen tot 25 jaar zeggen dat hun gezondheid over het algemeen goed of zeer goed is. Op hogere leeftijd zijn er wel verschillen: van de vrouwen van 45 tot 65 jaar zegt 34 procent dat ze hun gezondheid niet goed vinden, tegen 27 procent van hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Angst- of depressiegevoelens

Van de vrouwen heeft 47 procent te maken met angst- of depressiegevoelens tegen 36 procent van de mannen. Vrouwen hebben hiermee op alle leeftijden vaker te maken. Vooral 25- tot 45-jarige vrouwen hebben vaker een beperking door hun gezondheid. 29 procent van de vrouwen tegen 19 procent van de mannen.

Vrouwen vaker naar huisarts en andere zorgverleners

Dat vrouwen meer gezondheidsklachten hebben dan mannen is ook terug te zien in het grotere beroep dat ze doen op zorgverlening. 72 procent van de vrouwen heeft de afgelopen twaalf maanden ten minste een keer contact gehad met de huisarts, tegen 66 procent van de mannen. Vrouwen gaan ook vaker dan mannen naar een specialist, fysiotherapeut, psycholoog, psychiater of psychotherapeut.