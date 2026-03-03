Cameratechnologie en AI voorspellen complicaties bij hartpatiënten

Het Catharina Ziekenhuis, Philips en de Technische Universiteit Eindhoven starten met de implementatie van een baanbrekende innovatie in de hartzorg: monitoring van vitale functies met behulp van camera’s. De start van het onderzoeksproject Advance ForSee, waarin geavanceerde cameratechnologie gecombineerd met kunstmatige intelligentie (AI) wordt ingezet om het herstel van hartpatiënten nauwkeuriger te voorspellen, brengt de ontwikkeling en implementatie van deze technologie een stap dichterbij.

Een camera met speciale software houdt patiënten die in bed liggen in de gaten en registreert vitale functies. Zo willen de onderzoekers verslechtering sneller herkennen en het herstel na de operatie zonder complicaties beter voorspellen. Dat kan de opnameduur verkorten.

“Dit is de volgende stap in zorginnovatie”, zegt onderzoeker en cardioloog in opleiding Gijs van Steenbergen. “We ontwikkelen een algoritme dat continu de beelden van de camera’s analyseert en voorspelt wanneer er risico’s ontstaan. In de hartchirurgie, kan dit het verschil maken op het voorkomen van complicaties, en zo het herstel bevorderen.”

Dit onderzoek (Advance ForSee) bouwt voort op eerder onderzoek, waarin de technologie al aantoonde dat hartslag en ademfrequentie betrouwbaar meetbaar zijn via camera’s, met behoud van privacy voor de patiënt. Het algoritme is in staat om beelden van de patiënt op alleen pixelniveau te analyseren, waardoor patiënten onherkenbaar zijn. In deze nieuwe studie wordt deze technologie niet alleen verder verfijnd, maar nu ook daadwerkelijk ingezet op de hartafdelingen van het Catharina Ziekenhuis.

Vitale functies meten met camera

Van Steenbergen: “De technologie die we in het eerste onderzoek ontwikkelden, gaan we nu toepassen en verbeteren in een aantal patiëntenkamers. We meten vitale functies continu, zonder dat verpleegkundigen handmatig hoeven te meten. Zo ontstaat meer ruimte voor directe patiëntenzorg.”

Artificial intelligence en machine learning vormen het hart van de innovatie. De camera’s registreren continu vitale signalen, waarna AI daarin patronen en trends herkent, die kunnen wijzen op een verslechtering met risico op een complicatie of juist op een herstel zonder complicaties. Door verslechtering bij een patiënt eerder op te merken, kan behandeling eerder ingezet worden. Dat draagt bij aan sneller herstel en dan kan een patiënt eerder veilig naar huis.

Beslissen over opnameduur

“We willen dat het systeem niet alleen meet wat er nú gebeurt, maar ook voorspelt wat er mogelijk gaat gebeuren”, zegt Van Steenbergen. “Dat geeft artsen en verpleegkundigen een krachtig hulpmiddel om eerder in te grijpen en beter te kunnen beslissen over de verwachte opnameduur.” Op termijn moet het systeem aangeven welke patiënten intensievere monitoring nodig hebben en bij wie het herstel juist heel goed gaat.

Het gebruik van camera’s in een zorgomgeving roept vanzelfsprekend vragen op over privacy. Het projectteam onderstreept dat aan strenge voorwaarden wordt voldaan en dat patiënten bij het opzetten van het onderzoek uitgebreid betrokken zijn geweest. “De camerabeelden worden niet opgeslagen en zijn volledig geanonimiseerd”, legt Van Steenbergen uit.

“De camera’s registreren alleen de delen van het lichaam die nodig zijn om vitale functies te meten. Het gaat dus nooit om herkenbare gezichten of identificeerbare kenmerken. Bovendien hebben we op de patiëntkamers een privacyluik geïnstalleerd. Een patiënt kan zo zelf kiezen om de monitoring tijdelijk te stoppen. Bijvoorbeeld bij verzorgingsmomenten.”

“Dit project laat zien wat er mogelijk is wanneer technici, artsen en onderzoekers samen optrekken. Technologie vervangt de zorgverlener niet, maar maakt de zorg menselijker omdat we tijd en aandacht terugwinnen voor de patiënt. Het is spannend om te zien hoe deze technologie de zorg kan veranderen”, zegt Van Steenbergen. “We hopen dat we daadwerkelijk impact kunnen maken. Niet alleen voor hartpatiënten, maar uiteindelijk voor de zorg als geheel.”

Samenwerking als motor van innovatie

Advance ForSee is een project van de e/MTIC samenwerking, uitgevoerd door het Catharina Ziekenhuis, Philips en de Technische Universiteit Eindhoven, gesteund door een bijdrage van ZonMW. Door medische, technologische en wetenschappelijke expertise te bundelen ontstaat een innovatie die in de hele zorgsector toepasbaar kan worden.

“Binnen e/MTIC werken we samen met partners als het Catharina Ziekenhuis en de TU/e aan dit innovatieve R&D-project, waarin we onderzoeken hoe cameratechnologie en AI kunnen bijdragen aan betere monitoring van hartpatiënten. Voor Philips is het essentieel om dit soort innovaties in nauwe samenwerking met klinische partners te ontwikkelen en zorgvuldig te valideren in de praktij”, zegt Mark van Gastel, Algorithm Development Lead, Product Development van Philips. “Juist die samenwerking maakt het mogelijk om technologie op een verantwoorde en onderbouwde manier verder te brengen en te integreren in de klinische workflow.”

