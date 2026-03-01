Brabant kiest aanvullende drinkwaterbronnen

Dit vraagt om innovatieve oplossingen om de levering van drinkwater zeker te stellen. De provincie Noord-Brabant en drinkwaterbedrijf Brabant Water zetten daarom nadrukkelijk in op brak grondwater en zeewater als aanvullende drinkwaterbronnen. Daarmee willen zij de leveringszekerheid op lange termijn waarborgen.

In de Droogteagenda van de provincie als doelstelling om 150 miljoen kuub meer water vast te houden en 100 miljoen kuub minder te onttrekken. De provincie moet zorgen dat er voldoende drinkwater is en heeft een zorgplicht voor inwoners. En de drinkwaterbedrijven hebben een leveringsplicht. Provincie en drinkwaterbedrijven zijn daarom samen op zoek naar aanvullende bronnen.

Waarom brak grondwater en zeewater?

Het belangrijkste uitgangspunt bij het zoeken naar aanvullende bronnen voor drinkwater is dat deze nieuwe bronnen geen negatieve effecten hebben op het zoet grondwatersysteem. Uiteindelijk zijn dertien verschillende bronnen onderzocht.

Brak grondwater en zeewater scoren bijzonder goed, omdat ze ruim beschikbaar zijn en de waterkwaliteit relatief stabiel en voorspelbaar is. Beide bronnen hebben bovendien een groot voordeel: ze zijn eenvoudig op te schalen wanneer de vraag naar drinkwater verder groeit.

Daarnaast zijn ze klimaatrobuust en minder kwetsbaar voor periodes van droogte dan oppervlaktewater, zoals rivier de Maas. Bovendien zijn buiten Brabant al ruim zeven miljoen mensen in Nederland en België afhankelijk van deze kwetsbare rivier.