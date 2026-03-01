Wordt een robot straks mijn collega?

Wie kiest voor een baan als ingenieur, arts, ontwerper of monteur, kent de vraag: neemt een robot straks mijn werk over? Met al die filmpjes van slimme machines online is dat geen gekke gedachte. Maar vervangen robots ons echt? Of gaan we vooral met ze samenwerken? Vergeet de oude sciencefictionfilms. Moderne productie is snel, schoon en precies. Neem de bouw van drones: honderden kleine onderdelen die perfect moeten passen, duizenden keren per dag. Het lijkt logisch dat robots zo’n proces volledig overnemen.

Toch gebeurt dat niet. Robots helpen, maar niet op de manier waarop veel mensen denken, namelijk dat robots alles overnemen. Fabrieken zoeken geen vervangers voor mensen, maar slimme hulp. Daarom werken ze steeds vaker met cobots: robots die samenwerken met mensen. Ze nemen het zware tilwerk over, houden onderdelen stabiel of voeren eindeloze herhalingen uit. Zo blijft er voor mensen ruimte voor het denkwerk, het finetunen en de lastige beslissingen.

Hoe is het om met een robot te werken?



Stel je een collega voor die nooit moe wordt, nooit moppert en altijd precies doet wat je vraagt. Die minutenlang iets stil kan houden zonder te trillen. Vervang nu die collega door een cobot. Cobots oordelen niet. Ze raken niet gefrustreerd. Raak je hem per ongeluk aan, dan stoppen sensoren de beweging direct. Veiligheid staat voorop. Een cobot werkt rustig, nauwkeurig en voorspelbaar. Als je iets tien minuten lang stabiel wilt houden, dan houden ze het stabiel. Elke. Keer. Weer.

Maar hoe weet een robot wat jij nodig hebt? Dit is waar het werk van onderzoekers zoals Sri Kolla om draait. Hij en zijn team onderzoeken hoe fabrieken daadwerkelijk kunnen zien hoe mensen werken. Met dieptecamera’s, gewone camera’s en draagbare sensoren meten ze hoe vaak iemand bukt, draait of reikt. Die gegevens vertalen ze naar digitale modellen van het menselijk lichaam. Zo zien ze wanneer een taak op termijn belastend of ongezond wordt.

Op basis daarvan ontwerpen ze werkplekken die zich aanpassen aan de medewerker. Werktafels die automatisch in hoogte verstellen. Gereedschap dat meebeweegt. Projecties die instructies tonen precies waar je kijkt. Niet de mens die zich schikt naar de machine, maar andersom.

En hier komt het grotere plaatje om de hoek kijken. Europa staat voor een flinke uitdaging. De bevolking vergrijst, werk wordt complexer en de vraag naar vakmensen groeit. Robots zijn niet de oplossing om mensen te vervangen. Ze helpen om werk gezond en vol te houden. Dat idee staat centraal in European Commission’s visie op Industry 5.0: technologie inzetten om mensen te ondersteunen, niet om ze uit te persen.

Wat blijft mensenwerk?



Creatief denken. Improviseren als iets misgaat. Nieuwe taken bedenken en robots aanleren. Robots zijn sterk in precisie en herhaling. Mensen in verbeelding, nieuwsgierigheid en aanpassingsvermogen.

In het lab van Sri werken onderzoekers met slimme werkstations, projecties en sensoren die waarschuwen bij een verkeerde houding. Cobots reageren op hoe iemand het liefst werkt. Het doel: fabrieken waar mensen niet alleen productief zijn, maar ook gezond blijven.

Dus: wordt een robot je collega?



Waarschijnlijk wel. Sommige banen verdwijnen, zoals bij elke industriële revolutie. Maar je nieuwe collega is geen humanoïde die je plek inneemt. Het is eerder een robotarm die het zware werk doet. Een slimme projectie die je stap voor stap helpt. Een cobot naast je, die precies vasthoudt wat jij nodig hebt. Niet ter vervanging van de mens, maar als partner in het werk.