Vader 8 jaar cel in voor doodslag op zijn baby van 3 maanden

De rechtbank Overijssel legt een 33-jarige man uit het Overijsselse Kalenberg een gevangenisstraf van acht jaar op. 'De man heeft in mei 2025 zijn baby van slechts drie maanden oud ernstig hersenletsel toegebracht waardoor de baby is overleden', zo meldt de rechtbank woensdag.

Reanimatie

In de avond van 21 mei 2025 is de veroordeelde man alleen thuis met zijn kinderen, een tweeling van drie maanden oud. Op een bepaald moment brengt de man een van de kinderen ernstig hersenletsel toe. Wat hij precies heeft gedaan is niet duidelijk geworden. De man ziet dat het niet goed gaat met de baby en begint met reanimeren, belt zijn moeder en vervolgens ook 112. Meerdere ambulances en een traumahelikopter komen naar de woning en nemen de zorg over de baby over. De artsen in het ziekenhuis nemen ernstig hersenletsel waar. Er volgt een melding bij Veilig Thuis.

Hersenletsel

Op 5 juni 2025 besluiten professionals om de behandeling van de baby op de IC te stoppen, omdat het hersenletsel zo ernstig blijkt dat de baby nooit meer normaal zou kunnen functioneren.

'Simpele' val niet de oorzaak

De deskundigen die de baby onderzoeken geven een duidelijk en eenduidig beeld over de doodsoorzaak van de baby. Er is sprake van Abusive Head Trauma (AHT), wat ontstaan moet zijn door het ernstig en meermaals schudden van de baby, een hevige stomp tegen het hoofdje of een combinatie van beide. De deskundigen voegen daaraan toe dat een simpele huis-, tuin- en keukenval van bijvoorbeeld een bank of een tafel niet de oorzaak kan zijn van AHT. De verdere letsels, botbreukjes aan de uiteinden van bepaalde botten en bloedingen in de ogen, zijn volgens de deskundigen zeer waarschijnlijk het gevolg van het heel hevig schudden van het jonge kindje.

Ongeloofwaardige verklaring

De vader verklaart dat zijn baby ‘zo slap als een vaatdoek’ op de grond lag nadat het kindje uit een wipstoeltje was gevallen dat op de bank stond. De man vertelt dat hij het kindje na de val een aantal keren, niet heel hard, heeft geschud en op zijn ruggetje heeft geklopt om hem weer bij kennis te brengen, waarna hij de baby is gaan reanimeren. De rechtbank acht deze verklaring ongeloofwaardig omdat dit beeld niet te rijmen is met de bewijsmiddelen. Het kan niet anders zijn dan dat de vader meer geweld heeft gebruikt, waardoor het fatale hersenletsel en de verdere letsels zijn ontstaan.

Doodslag

Volgens de rechtbank kan niet worden vastgesteld dat de vader het volle opzet heeft gehad om zijn baby te doden. De rechtbank acht wel bewezen dat de vader zijn baby willens en wetens heeft blootgesteld aan handelingen die de dood tot gevolg konden hebben.

'Doodslag bewezen'

Het is volgens de rechtbank algemeen bekend dat het zeer gevaarlijk is om baby’s te schudden of geweld uit te oefenen op het hoofdje, en vader wist dat zelf ook goed. 'Door gewelddadig te handelen heeft de man, aldus de rechtbank, het risico op een ernstig gevolg, zoals overlijden, aanvaard', aldus de rechtbank. De rechtbank acht doodslag daarom bewezen. Als vader had de man zijn baby zorg, geborgenheid en veiligheid moeten bieden. De rechtbank benadrukt dat de man zijn baby het recht op leven heeft ontnomen en dat hij daarmee onherstelbaar verdriet heeft veroorzaakt.