Wat zijn de verschillen tussen een giet- en epoxyvloer?

Wie zich verdiept in naadloze vloeren komt al snel twee termen tegen: gietvloer en epoxyvloer. Ze worden regelmatig door elkaar gebruikt, maar het zijn niet hetzelfde type vloeren. De verwarring is logisch, want een epoxyvloer is technisch gezien óók een gietvloer, alleen van een specifieke samenstelling. Toch zijn er duidelijke verschillen in materiaal, uitstraling, comfort en toepassing. Als je een goede keuze wilt maken voor je woning of bedrijfsruimte, is het handig om die verschillen te kennen.

Het verschil in materiaal

Een gietvloer is eigenlijk een verzamelnaam. Het zegt iets over de manier waarop de vloer wordt aangebracht: vloeibaar gegoten en vervolgens uitgehard tot een naadloos geheel. Binnen die categorie bestaan meerdere varianten van gietvloeren, zoals PU (polyurethaan), cementgebonden systemen en epoxy. Een epoxyvloer is dus een specifieke soort gietvloer, gemaakt op basis van epoxyhars. Dit materiaal staat bekend om zijn extreme hardheid en slijtvastheid. PU-gietvloeren zijn daarentegen elastischer van samenstelling. Dat verschil in flexibiliteit werkt door in hoe de vloer aanvoelt en waar hij het beste tot zijn recht komt.

Comfort en loopgevoel

Een belangrijk praktisch verschil merk je aan je voeten. Een PU-gietvloer voelt licht verend en comfortabel aan. Dat maakt hem populair in woningen. Hij dempt contactgeluid iets en is prettiger bij langdurig staan of lopen. Een epoxyvloer is veel harder. Het oppervlak voelt steviger en minder vergevingsgezind. In een industriële omgeving is dat een voordeel, daar draait het om belastbaarheid, maar in een woonkamer of slaapkamer kan het als minder comfortabel worden ervaren. Ook contactgeluid is bij epoxy doorgaans iets nadrukkelijker aanwezig.

Scheuroverbrugging en werking van de ondergrond

Gebouwen “werken”. Temperatuurverschillen en lichte beweging in de ondervloer kunnen kleine spanningen veroorzaken. Een flexibel systeem kan die beter opvangen. PU-gietvloeren zijn scheuroverbruggend. Dat betekent dat ze kleine bewegingen in de ondergrond beter kunnen volgen zonder dat er direct scheurtjes zichtbaar worden. Epoxyvloeren zijn stijver en minder vergevingsgezind. Op een ondergrond met kans op werking kan dat sneller tot haarscheurtjes leiden. Daarom wordt epoxy vaker toegepast op stabiele, industriële betonvloeren en PU vaker in woningen en kantoren.

Uitstraling en afwerking

Beide vloertypen zijn naadloos en strak, maar er zijn subtiele verschillen in look en feel. Epoxy heeft van nature een wat gladdere en soms glanzendere uitstraling. Hij kan heel strak en technisch ogen. Dat past goed bij garages, werkplaatsen en moderne bedrijfsruimtes. PU-gietvloeren worden vaker mat of zijdeglans afgewerkt en hebben optisch iets meer zachtheid. Daardoor sluiten ze beter aan bij wooninterieurs. Kleurnuances en wolkeffecten worden hier ook vaker toegepast voor een levendiger beeld.

Toepassing in huis of bedrijf

Epoxyvloeren kom je veel tegen in magazijnen, fabrieken, parkeergarages en technische ruimtes. Ze zijn bestand tegen hoge drukbelasting, chemicaliën en intensief gebruik. Functioneel staan ze zeer sterk. In woningen wordt eerder gekozen voor PU of andere elastische gietvloersystemen. Die bieden meer comfort en zijn beter afgestemd op dagelijks wonen. Dat betekent overigens niet dat epoxy nooit in huis wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een garage of hobbyruimte kan het juist een uitstekende keuze zijn.