Bestuurder onder invloed veroorzaakt schade aan voertuigen

Een 36-jarige man uit Haarlem is aangehouden voor het rijden onder invloed. De politie ontving op 18 februari 2026 meerdere meldingen over een voertuig dat tegen geparkeerde auto's aanreed.

Aanrijdingen

De politie kreeg vanaf 00:50 uur meldingen over een zwarte auto die met hoge snelheid door de Waltmanstraat in Zwaanshoek reed. Het voertuig botste hierbij tegen een bus en raakte meerdere andere auto's. De bestuurder bleef na de aanrijdingen rondjes rijden in de wijk.

Aanhouding

Agenten zagen de auto rijden en gaven de bestuurder een stopteken. Het voertuig had schade aan de linker voorkant. De schade kwam overeen met de beschadigde bus in de straat. Getuigen verklaarden dat zij een klap hoorden en de auto zagen rijden bij de beschadigde bus.

Onderzoek

De bestuurder bleek onder invloed van verschillende middelen. Een arts heeft bloed afgenomen van de verdachte voor verder onderzoek.