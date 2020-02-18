Auto botst tegen boom in Drouwen

Dinsdagochtend vond op de Borgerderstraat in het Drentse Drouwen een aanrijding plaats rond 11.30 uur. Politie en ambulance kwamen naar de locatie toe.

Tegen boom gebotst

Een auto komende vanaf Borger was frontaal tegen een boom gebotst. Getuigen melden dat de bestuurder al geruime tijd over het naastgelegen fietspad zou hebben gereden. Na langdurig onderzoek in de ambulance is de bestuurder met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Boom verwijderd

Wat de oorzaak van het ongeval is, dat is niet bekend. Bij de aanrijding raakte de boom zwaar beschadigd. Deze is door de buitendienst van Gemeente Borger-Odoorn verwijderd.