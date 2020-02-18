Het Nederlandse rijbewijs krijgt internationale erkenning

Tijdens High Security Printing EMEA, een jaarlijks terugkerend internationaal congres over beveiligings- en productietechnologieën voor drukwerk en documenten, heeft de RDW met het Nederlandse rijbewijs de award ‘Best New Travel Document 2026’ gewonnen.

‘Best New Travel Document 2026’ voor het Nederlandse rijbewijs

De award werd toegekend aan het nieuwe model rijbewijs dat sinds juni 2025 in productie is. Hierbij is het ontwerp vernieuwd en zijn de echtheidskenmerken verbeterd.

Hoewel het rijbewijs officieel geen reisdocument is, heeft het in Nederland wél een belangrijke identiteitsfunctie. Daarom viel het binnen deze categorie en wist het zich te onderscheiden van sterke internationale inzendingen.

Jury: ontworpen voor snelle controles én nog beter beschermd tegen vervalsing

Bij de uitreiking noemde de organisatie het Nederlandse rijbewijs een ‘hidden masterpiece’. Het document is zo ontworpen dat controleurs in de praktijk snel echtheidskenmerken kunnen beoordelen, onder andere door te kijken, te kantelen en te voelen. Ook zijn er kenmerken toegevoegd die pas zichtbaar worden bij controle met UV-licht. Daarmee wordt het rijbewijs nog beter beschermd tegen vervalsing.