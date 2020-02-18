Onderzoek naar bestuurder die hardloopster aanreed

Een automobilist heeft maandagavond 16 februari op de Nieuwelaan een hardloopster aangereden en is daarna doorgereden. De politie onderzoekt de toedracht en komt graag in contact met getuigen.

De hardloopster werd maandagavond omstreeks 19.00 uur van achteren aangereden door een rode Mini Cooper. De bestuurder ging er na het ongeval vandoor en liet het slachtoffer gewond achter.

In beslag genomen

Het onderzoek is in volle gang en inmiddels is een rode Mini Cooper die mogelijk betrokken was bij het ongeluk in beslag genomen. Wie deze bestuurde tijdens het ongeluk wordt nog onderzocht.