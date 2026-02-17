Meer boetes in 2025 vooral door inzet focusflitsers voor handheld bellen

De handhaving op veel verkeersovertredingen is het afgelopen jaar toegenomen. 'Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal boetes voor handheld telefoongebruik, fietsen zonder of met verkeerde verlichting en het overtreden van milieuverboden', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Totaal aantal boetes gedaald

'Het aantal boetes voor snelheidsovertredingen is gedaald, waardoor het totaal aantal boetes in 2025 lager uitkwam dan het jaar ervoor. Het aantal staandehoudingen door de politie nam in 2025 toe', aldus het OM.

Grotere pakkans met flex- en focusflitser

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Centraal Justitieel Incassobureau, de politie en het Openbaar Ministerie werken samen om de Nederlandse wegen veiliger te maken. Door te werken met flexibele handhavingsmiddelen die steeds op andere plekken staan zoals de flexflitser en de focusflitser wordt de pakkans groter.

Handhaving 'minder voorspelbaar'

De handhaving is hierdoor minder voorspelbaar en weggebruikers kunnen daardoor minder makkelijk tijdelijk of plaatselijk hun rijgedrag aanpassen. Het doel is dat mensen zich in het algemeen beter aan de belangrijkste verkeersregels houden zodat de veiligheid op de weg groter wordt.

Grote toename in bekeuringen voor handheld telefoongebruik

In de categorie ‘afleiding in het verkeer’ is een opvallende stijging te zien. Zo is het aantal boetes voor ‘het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat’, zoals appen achter het stuur, zowel in de auto als op de fiets, flink gestegen: van 165.408 in 2024 naar 248.020 in 2025.

Focusflitsers

Ruim 73.000 overtredingen werden geconstateerd door de dit jaar door het Openbaar Ministerie in gebruik genomen focusflitsers, de overige door de politie (door staandehoudingen of met behulp van apparatuur). Afleiding in het verkeer vormt een groot risico voor de verkeersveiligheid en daarom wordt er in 2026 nog meer ingezet op de handhaving hiervan door het aantal focusflitsers flink te vergroten tot 50 voor het eind van dit jaar.