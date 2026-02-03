Leapmotor presenteert Hybrid EV met range-extender: elektrisch rijden met slimme ondersteuning

Tijdens het Autosalon van Brussel 2026 stond Leapmotor niet alleen in de spotlights met modelintroducties, maar vooral ook met zijn unieke benadering van hybride aandrijving.

De technologie achter de Hybrid EV met range-extender biedt een oplossing die het rijgevoel van een elektrische auto combineert met praktische inzetbaarheid voor uiteenlopende situaties.

Introductie van de B10 Hybrid EV met range-extender



Leapmotor presenteerde de B10 Hybrid EV, aangedreven door de intelligente range-extendertechnologie van het merk. Dit model combineert het verfijnde rijgevoel van elektrisch rijden met de flexibiliteit van een grotere actieradius – een oplossing die is ontworpen voor uiteenlopende rijgewoonten en verschillen in laadinfrastructuur wereldwijd.