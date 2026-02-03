dinsdag, 3. februari 2026 - 10:42 Update: 03-02-2026 10:45

97-jarige man mishandeld in zijn huis bij woningoverval

woningoverval-politie
Foto: Persbureau Sander van Gils
Alphen aan den Rijn

In een woning aan de Jan van Henegouwenstraat in Alphen aan den Rijn vond maandagavond 2 februari rond 21.00 uur een woningoverval plaats. 

Bij die overval is een 97-jarige man mishandeld. Meerdere verdachten zijn in een voertuig gevlucht en de politie komt graag in contact met getuigen die meer informatie hebben.

Categorie
nieuws
Provincie
Zuid-Holland
Blik op 112
Politie
Tag(s)
overval

Overig nieuws