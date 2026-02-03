dinsdag, 3. februari 2026 - 10:42 Update: 03-02-2026 10:45
97-jarige man mishandeld in zijn huis bij woningoverval
Foto: Persbureau Sander van Gils
Alphen aan den Rijn
In een woning aan de Jan van Henegouwenstraat in Alphen aan den Rijn vond maandagavond 2 februari rond 21.00 uur een woningoverval plaats.
Bij die overval is een 97-jarige man mishandeld. Meerdere verdachten zijn in een voertuig gevlucht en de politie komt graag in contact met getuigen die meer informatie hebben.
Categorie
Provincie
Blik op 112