97-jarige man mishandeld in zijn huis bij woningoverval

In een woning aan de Jan van Henegouwenstraat in Alphen aan den Rijn vond maandagavond 2 februari rond 21.00 uur een woningoverval plaats.

Bij die overval is een 97-jarige man mishandeld. Meerdere verdachten zijn in een voertuig gevlucht en de politie komt graag in contact met getuigen die meer informatie hebben.