Bevolking groeit voor derde jaar op rij minder snel

In 2025 groeide de bevolking met 87 duizend mensen naar 18,13 miljoen. De groei kwam, net als in de voorgaande drie jaren, volledig door migratie. De bevolking groeide wel minder snel: door iets minder immigranten en iets meer emigranten kwamen er bijna 14 duizend inwoners minder bij dan in 2024. Dat blijkt uit de voorlopige jaarcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2025 immigreerden er bijna 307 duizend mensen en emigreerden er 212 duizend. Per saldo kwamen er dus 95 duizend mensen bij door migratie, tegenover 108 duizend een jaar eerder. Naast migratie hebben geboorte en sterfte invloed op de bevolkingsontwikkeling. Sinds 2022 overlijden er jaarlijks meer mensen dan er geboren worden en is er dus sprake van natuurlijke krimp. In 2025 waren er 7,5 duizend meer overledenen dan geboorten.

Door deze ontwikkelingen bleef de bevolking groeien, maar die groei vlakte nu voor het derde jaar op rij af. In 2022 piekte de groei, onder andere door de grote toestroom van Oekraïense vluchtelingen in dat jaar. In 2023 kwamen er in totaal 132 duizend inwoners bij, en in 2024 waren dat er 101 duizend.

Minder migranten uit Europa en Azië



In 2025 kwamen er per saldo (immigratie min emigratie) opnieuw minder migranten met een Europese herkomst bij. De immigratie daalde van 149 duizend naar 141 duizend mensen, terwijl de emigratie maar licht daalde (van 115 duizend naar 114 duizend). De bevolking groeide daardoor met 27 duizend mensen door Europese migratie (exclusief Nederland). Dat is minder dan in de twee jaren daarvoor. Er kwamen vooral minder mensen met een Poolse herkomst naar Nederland: er vertrokken in 2025 meer Polen dan er kwamen (-1,1 duizend). Ook kwamen er veel minder Europese migranten met een Russische, Roemeense, Bulgaarse en Britse herkomst naar Nederland.

Ook het aantal migranten uit Azië nam per saldo af, van 60 duizend naar 55 duizend. Dat komt omdat het aantal immigranten licht daalde en het aantal emigranten juist iets toenam. Vanuit deze landen kwamen er vooral minder migranten met een Chinese herkomst bij, gevolgd door mensen uit India en Iran. Het aantal migranten uit een Afrikaans land neemt per saldo wel iets toe, van 15 naar 16 duizend.



Syriërs nog altijd grootste groep migranten



Syrische migranten vormden, net als in 2024, de grootste groep, maar hun aantal groeide niet. Bij Syriërs ging het vooral om vluchtelingen die komen voor asiel. In 2025 kwamen er ruim 23 duizend Syriërs bij, iets minder dan in 2024. Dat komt doordat er meer Syriërs vertrokken, terwijl het aantal immigranten gelijk bleef. Na Syriërs vormden Oekraïners de tweede groep. Per saldo kwamen er 13 duizend Oekraïense vluchtelingen bij: 28 duizend Oekraïners vestigden zich in Nederland en 15 duizend vertrokken. In 2022, het jaar waarin de Russische invasie begon, kwamen er 83 duizend Oekraïense vluchtelingen bij.



Meer mensen overleden dan baby’s geboren



Er werden bijna 166 duizend baby’s geboren, ongeveer evenveel als in 2024. Het gemiddeld kindertal bleef laag met 1,42 kinderen per vrouw, vergelijkbaar met 2024 (1,43). Er overleden ruim 173 duizend mensen, duizend meer dan in 2024. Dat kwam vooral doordat er steeds meer ouderen zijn.