CBS: Venezuela grootste leverancier garnalen en gamba’s

Nederland importeerde in 2024 voor 280 miljoen euro aan goederen en diensten uit Venezuela. 'Dat is 47 procent meer dan een jaar eerder. Het grootste deel hiervan bestaat uit goederen, vooral bevroren garnalen en gamba’s, en methanol', zo meldt het CBS donderdag.

Nederland derde grootste importeur

Binnen de Europese Unie is Nederland de derde grootste importeur van goederen en diensten uit Venezuela. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Begin januari voerde het Amerikaanse leger acties uit in Venezuela die leidden tot de arrestatie van de president Nicolás Maduro.

Goederen en diensten

Nederland voerde in 2024 voor 255 miljoen euro aan goederen en 25 miljoen euro aan diensten in. Van de invoerwaarde van goederen ging 18 procent direct door naar een ander land (doorvoer). Tussen 2015 en 2024 bestond de invoer uit Venezuela in bijna alle jaren vooral uit goederen. Alleen in 2017 lag de invoerwaarde van diensten hoger dan die van goederen. De diensteninvoer bestaat voor 58 procent (14,5 miljoen euro) uit financiële diensten.

Belangrijkste leverancier bevroren garnalen en gamba’s

De Nederlandse goedereninvoer uit Venezuela bestond in 2024 voor 35 procent (89 miljoen euro) uit bevroren garnalen en gamba’s. Venezuela is daarmee de grootste leverancier van deze producten.

Ferroproducten

Daarnaast bestaat de goedereninvoer voor 35 procent uit methanol en voor 18 procent uit zogenoemde ferroproducten, verkregen uit het rechtstreeks reduceren van ijzererts. Dit zijn producten als smeedijzer, staal, gietijzer en ijzerschroot. Ook voor deze ferroproducten is Venezuela de grootste leverancier.

Nederland binnen EU derde grootste importeur

De import van diensten en goederen uit Venezuela was in 2024 minder dan 0,03 procent van de totale Nederlandse invoerwaarde. Binnen de EU is Nederland met een aandeel van 11 procent wel de derde grootste importeur van goederen en diensten uit dat land. Alleen Spanje en Italië importeren met achtereenvolgens 58 procent en 12 procent van de totale EU-invoer meer uit Venezuela.