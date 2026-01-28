Vijf verdachten vast op verdenking van invoer drugs en bezit ketamine

De Amsterdamse politie heeft medio januari op een bedrijventerrein in Amsterdam Nieuw-West en in Lelystad in totaal vijf verdachten aangehouden. Aanvankelijk op verdenking van invoer van marihuana, later kwam daar de verdenking van het bezit van ketamine bij. De vijf verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van informatie uit een lopend buitenlands onderzoek. Afgelopen maandag werd hun voorarrest verlengd. De verdachten zaten tot voor kort in alle beperkingen, daarom worden de aanhoudingen nu pas gemeld.

Het gaat om vijf verdachten, in de leeftijd van 28 tot 42 jaar, allen met de Chinese nationaliteit. Ze worden verdacht van het opzettelijk invoeren en voorhanden hebben van verdovende middelen en bezit ketamine.

Nadat vanuit het buitenland het verzoek kwam om in te grijpen bij het mogelijk afleveren van verdovende middelen bij een pand in het westelijk havengebied, zagen rechercheurs bij dat pand een bestelbus met een buitenlands kenteken parkeren. De lading werd overgeladen in een huurbus, waarna de bestelbus doorreed naar een nabijgelegen doodlopende straat. Daar werd de zending opnieuw overgeladen naar een andere bestelbus. Op het bedrijventerrein hield de politie vier personen aan, allen mannen met de Chinese nationaliteit.

Ketamine verborgen in siertegels

Tijdens vervolgonderzoek in Lelystad werd een vijfde verdachte, eveneens een man met de Chinese nationaliteit, aangehouden. In een bestelbus werden dozen aangetroffen met in totaal ongeveer vijftig kilogram marihuana. Bij een doorzoeking van een woning vond de politie gereedschappen en mallen die worden gebruikt om witte siertegels te persen. Verder onderzoek wees uit dat de verdachten gebruik maakten van twee opslagboxen in een opslagruimte in Almere. In deze boxen werden in totaal 148 wandtegels aangetroffen, met een gewicht van zo’n zeven kilogram per tegel. Het totale gewicht bedroeg ongeveer 1.000 kilogram. Een eerste forensisch onderzoek wees uit dat in een aantal siertegels ketamine verborgen zat. Het verdere onderzoek hiernaar is nog gaande.

Prioriteit

Deze operatie laat zien hoe internationale samenwerking en gecontroleerde afleveringen kunnen bijdragen aan het effectief bestrijden van smokkel van drugs en geneesmiddelen. Voor zowel politie als het Openbaar Ministerie (OM) hebben zaken als deze hoge prioriteit. De (grootschalige) handel in verdovende middelen heeft enorme en ontwrichtende effecten op de samenleving en gaat meer dan eens gepaard met geweld, afpersingen en zelfs liquidaties. Denk daarnaast aan de maatschappelijke gevolgen van verslavingen voor de verslaafden en hun omgeving, verslechtering van de leefomgeving en ondermijning (crimineel geld uit de onderwereld, dat wordt geïnvesteerd in de bovenwereld).

De vijf verdachten zaten tot voor kort in alle beperkingen, waardoor ze met niemand behalve met hun advocaat contact mochten hebben. Vanwege beperkingen zijn de aanhoudingen niet eerder gemeld. Afgelopen maandag stonden de vijf verdachten voor de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank die voor alle vijf mannen de gevangenhouding voor een periode van negentig dagen heeft bevolen. Het onderzoek door de politie gaat voort. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.