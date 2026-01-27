Politie pakt Amsterdammer (25) op voor doodschieten twee Syrische tieners in Piet Wiedijkpark

In het onderzoek naar de dood van twee Syrische tieners op nieuwjaarsdag in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam Nieuw-West is een belangrijke doorbraak bereikt. 'We hebben op dinsdag 20 januari 2026 een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van het ombrengen van de 16-jarige Mohammad en de 18-jarige Mohammed', zo maakt de politie vandaag bekend.

COA

'Beide slachtoffers verbleven bij een opvanglocatie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in Amsterdam. Direct na het schietincident startte een groot onderzoek onder coördinatie van een Team Grootschalige Opsporing (TGO)', aldus de politie.

Twee slachtoffers met dodelijke schotwonden, derde jongen ternauwernood ontsnapt

Op donderdagavond 1 januari rond 23.45 uur krijgt de politie een melding van een schietincident in het Piet Wiedijkpark. Agenten treffen ter plaatse twee slachtoffers aan met schotwonden. Direct wordt eerste hulp verleend, maar alle hulp mag helaas niet baten. Beide tieners overlijden ter plaatse. Een derde jongen, die in het gezelschap van Mohammad en Mohammed was, wist ternauwernood te ontkomen aan het vuurwapengeweld. De verdachte vluchtte direct na het incident.

Grootschalig onderzoek

Het Team Grootschalige Opsporing startte direct een grootschalig onderzoek. Op dinsdag 20 januari werd de 25-jarige Amsterdammer aangehouden. De aanhouding is op vrijdag 23 januari getoetst door de rechter-commissaris. Op dinsdag 27 januari is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris en in bewaring gesteld. De verdachte zit in alle beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Getuigenoproep politie

Het onderzoek gaat onverminderd door en het team zoekt nog steeds getuigen. Heeft u beeldmateriaal van de straten rondom het Piet Wiedijkpark, van de periode vóór, tijdens of na het ernstige incident, bijvoorbeeld van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord dat het onderzoek kan helpen? Alle tips zijn welkom. U kunt zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.