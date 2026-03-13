12 mannen aangehouden voor openlijke geweldpleging na voetbalwedstrijd RBC

Direct na afloop van de wedstrijd rende een grote groep supporters van de Roosendaalse club naar de achterzijde van het stadion. Daar stond de bus voor de supporters van de bezoekende club klaar. Agenten waren daar aanwezig om de bus veilig te laten vertrekken. De relschoppers gooiden gericht met zwaar vuurwerk en stenen naar de agenten. Vier agenten liepen hierbij gehoorschade op. Agenten hebben de groep geweldplegers kunnen verdrijven waarna de relschoppers het geweld staakten. Er zijn geen andere supporters bij de ongeregeldheden betrokken geraakt. In totaal hebben 15 agenten aangifte gedaan van het geweld dat tegen hen werd gebruikt.

Onderzoek naar identiteit relschoppers

De politie startte onder leiding van het Openbaar Ministerie meteen een onderzoek om de identiteit van de relschoppers te achterhalen. Teamchef van basisteam Roosendaal Gerard van Haaften: “We zagen mannen die samen doelgericht te werk gingen en onze collega’s belaagden. Vier van onze politiemensen liepen letsel op, maar dat hadden er zomaar meer kunnen zijn. Het was een heftige en onveilige situatie waarin zij hun werk hebben moeten doen. Ook ben ik enorm geschrokken van hun verhalen en van de beelden die ik later heb gezien, dit kunnen we echt niet accepteren. Daarom zijn we direct met het onderzoek gestart om de identiteit van de belagers te achterhalen. We hebben bewust niet over de ongeregeldheden gecommuniceerd en ook geen beelden naar buiten gebracht om het proces van het rechercheteam niet te verstoren.” Op de avond zelf is de identiteit van enkele relschoppers vastgesteld. Tijdens het verdere onderzoek zijn onder meer diverse camerabeelden bekeken en konden identiteiten vastgesteld worden. In de afgelopen weken zijn de 12 verdachten buiten heterdaad aangehouden. Het gaat om mannen in de leeftijd van 16 tot 43 jaar die vooral uit Roosendaal en omgeving komen. Alle verdachten hebben in ieder geval een verbod voor 90 dagen opgelegd gekregen waarin zij niet in- en om het stadion aan de Borchwerf mogen komen en geen wedstrijden van RBC mogen bijwonen. "Dat de verdachten hun straf in vrijheid mogen afwachten, betekent niet dat we klaar zijn met het onderzoek naar dit geweldsincident. De recherche en het OM gaan er mee verder. Ik sluit nieuwe aanhoudingen ook niet uit", aldus teamchef Gerard van Haaften.

Reactie RBC: veiligheid alle supporters staat voorop

RBC veroordeelt het wangedrag na afloop van deze wedstrijd. “Dit gedrag past niet bij de club die we willen zijn", laat de club weten. "Wij willen staan voor een gastvrije en veilige beleving voor alle supporters. De politie heeft zelfstandig onderzoek gedaan naar de verdachten. Wij betreuren het gedrag van een groep mensen die de sfeer rondom het stadion hebben verpest en keuren het geweld tegen de politiemensen ten zeerste af", zegt de voorzitter namens voetbalclub RBC. “We hebben hoge ambities om op een ander niveau te voetballen. Daar horen ook andere veiligheidsmaatregelen bij die we gaan nemen. Dat hoort bij onze verantwoordelijkheid die we als club hebben. Juist om te zorgen dat een kleine groep het niet verpest voor de vele Roosendalers die genieten van het voetbal.”