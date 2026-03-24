Ruim 1.000 kilo cocaïne en 1.857 kilo hasj aangetroffen, 4 verdachten aangehouden

De politie heeft maandag 23 maart in een lopend onderzoek naar drugshandel een grote hoeveelheid cocaïne en hasj ontdekt in Zevenbergen. 'In en rond een loods zijn vier mannen aangehouden', zo laat de politie vandaag weten.

Voertuigen met verbogen ruimtes

Tijdens het onderzoek zijn meerdere voertuigen met verborgen ruimtes in beslag genomen. Sinds 1 januari 2026 is het inbouwen en bezitten van verborgen ruimtes in voertuigen strafbaar in Nederland. 'De politie nam 1857 kilo hasj en 1021 kilo cocaïne in beslag. De drugs zijn in samenwerking met het HARC-team afgevoerd en vernietigd', aldus de politie.

Verdachten in beperkingen

De vier aangehouden verdachten zijn een 24-jarige man uit Rotterdam, een 59-jarige man uit Zevenbergen, een 45-jarige man uit Breda en een 57-jarige man uit Amsterdam. Alle vier verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.