Voetganger gewond na aanrijding met tram Amsterdam Nieuw-West

Dinsdag is aan het eind van de middag in Amsterdam een vrouw gewond geraakt nadat zij werd aangereden door een tram op de halte Heemstedestraat bij de Plesmanlaan in Nieuw-West.

Ziekenhuis

De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is op dit moment niets bekend.

Hulpdiensten

De hulpdiensten kwamen na de melding van het ongeval, even na 17.15 uur, massaal ter plaatse. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is onbekend. Een onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.