Politieafzetting genegeerd rond sporenonderzoek plofkraak Badhoevedorp

De politie heeft dinsdag 24 maart negen mensen een boete gegeven in Badhoevedorp. 'Zij gingen onder een politielint door bij een afzetting na een plofkraak. Het negeren van zo’n afzetting is verboden en hindert het werk van de politie', zo meldt de politie woensdag.

'Plaats Delict (PD)'

'De politie zet een gebied nooit zomaar af. Na een misdaad is de plek van het incident een 'plaats delict'. Dit betekent dat rechercheurs daar zoeken naar belangrijke sporen', aldus de politie.

Bewijs vernietigen

Wanneer mensen over het lint stappen, kunnen zij onbewust bewijs vernietigen. Denk dan bijvoorbeeld aan DNA-sporen van de daders, kleine vezels van kleding en afdrukken van schoenen of banden.

Een dure boete

Het negeren van een afzetting is het negeren van een officieel bevel. De boete hiervoor kan oplopen tot honderden euro's. Dat is een hoog bedrag voor een moment van nieuwsgierigheid of het niet willen omlopen.

Ruimte voor hulpverleners

Behalve voor het onderzoek is het lint er ook voor de veiligheid. Hulpverleners van de brandweer en ambulance hebben de ruimte nodig. Zij moeten zich volledig kunnen concentreren op het redden van levens.

'De grens is duidelijk'

De politie vraagt iedereen dringend in alle gevallen: blijf altijd achter het lint. Een afzetting is geen suggestie, maar een duidelijke grens. Wie die grens overgaat, verstoort het onderzoek en riskeert een forse boete.