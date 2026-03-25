Speurhond 'Monster' vindt tas met 700.000,- aan witgewassen bankbiljetten

De politie heeft afgelopen maandag een 43-jarige man uit Barendrecht aangehouden in een woning aan de Ketelmeer in Barendrecht. 'Hij wordt verdacht van witwassen', zo laat de politie vandaag weten.

De verdachte kwam als een mogelijke geldkoerier in beeld in een onderzoek naar Crimineel Ondergronds Bankieren. Tijdens het onderzoek naar de man stuitte de politie op onverklaarbaar vermogen. 'Daarop is een instap gedaan in de woning en werd bij de doorzoeking door speurhond 'Monster' de tas met ruim 700.000 euro aan briefgeld gevonden. Ook lagen er twee Rolex-horloges in de woning. Deze zijn in beslag genomen en worden onderzocht op echtheid', aldus de politie.