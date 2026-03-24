Nederlandse luchtmacht traint jachtvliegoperaties met Japanners en Amerikanen

De Koninklijke Luchtmacht neemt vanaf maandag 23 maart met Japanners en Amerikanen deel aan een oefening vanaf de Japanse Misawa Air Base. 'Vooral F-35-gevechtsvliegtuigen zijn goed vertegenwoordigd. Doel is om te leren hoe de naties samen kunnen opereren', zo meldt het ministerie van Defensie.

F-35's en A330 tankvliegtuig

'Nederland zet 5 F-35’s en een A330 tankvliegtuig in. Japan gebruikt hetzelfde type gevechtsvliegtuig en de Verenigde Staten oefenen met zowel F-35’s als F-16’s', aldus het ministerie.

Trouwe partners

Japan en Nederland zijn al jaren trouwe partners van elkaar. Voor beide landen geldt bovendien dat vrede en stabiliteit niet vanzelfsprekend zijn. Voor Nederland is Japan in de Indo Pacific een belangrijke partner, omdat het een democratisch en bevriend land is met veel invloed in de regio.

'Kazaguruma Guardia'

De Nederlandse luchtmacht laat met deze Japanse oefening, onder de noemer Kazaguruma Guardian, zien overal ter wereld inzetbaar te zijn. Kazaguruma Guardian betekent Windmolenbeschermer. De windmolen is in Japan een herkenbaar object. De 3 rotorbladen staan symbool voor de 3 landen die meedoen aan de oefening. Het is voor het eerst dat de luchtmacht in Japan oefent. De oefening in het Aziatische land duurt tot en met 3 april.