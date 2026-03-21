Vogelgriep in Oudemolen

In Oudemolen is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 14.000 dieren op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 km zone rondom het besmette bedrijft liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 km bevinden zich 2 pluimveebedrijven. In de beperkingszone van 10 km rond de besmette locatie liggen 8 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod.

Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.