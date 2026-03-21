Vogelgriep vastgesteld in Geesbrug

In Geesbrug is vogelgriep vastgesteld op een legkippenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 24.000 dieren op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In de 1 en 3 km zone rondom het besmette bedrijft liggen geen andere pluimveebedrijven. In de beperkingszone van 10 km rond de besmette locatie liggen 27 andere pluimveebedrijven.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod.

Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.

Waar de 10-kilometerzone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)