Oud-studenten kunnen aanvullende tegemoetkoming leenstelsel krijgen

Het kabinet voert de eerder gemaakte afspraak uit met betrekking tot de tegemoetkoming studentenleenstelsel. 'Eerder vroeg een brede Kamermeerderheid hierom, daarom heeft het kabinet besloten de benodigde wetswijziging naar de Tweede Kamer te sturen', zo meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag.

Studeren zonder basisbeurs

Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: ‘‘Dit kabinet wil de financiële positie van studenten verbeteren. Dat geldt ook voor oud-studenten. Voor studenten die studeerden zonder basisbeurs is het wrang dat de basisbeurs zo kort na het afschaffen weer terugkwam.’’

Automatisch

De aanvullende tegemoetkoming is € 44,50 voor iedere maand die een student binnen het leenstelsel recht had op een prestatiebeurs. Bij 4 jaar studie kan dit oplopen tot een totaalbedrag van € 2136,00. Het voorstel aan het parlement is dat vanaf april 2027 de tegemoetkoming toegekend wordt. 'De meeste oud-studenten hoeven de tegemoetkoming niet aan te vragen. Iedereen die de vorige tegemoetkoming heeft ontvangen, krijgt de nieuwe tegemoetkoming automatisch van DUO', aldus het ministerie.

Verrekening met studieschuld

De tegemoetkoming wordt verrekend met een eventuele studieschuld. Bij geen of een lagere schuld wordt het (resterende) bedrag direct uitbetaald. De financiële positie van huidige studenten heeft ook aandacht van dit kabinet, zo staat in het regeerakkoord. De uitwerking van deze plannen vindt op dit moment plaats.