'Repareerbaarheid moet de norm worden voor laptops in alle prijsklassen'

De verbeterde repareerbaarheid van de nieuwe MacBook is een positieve stap, maar laten we eerlijk zijn: dit is geen vrijwillige verandering. Fabrikanten konden dit technisch al jaren, maar kozen er bewust voor om producten moeilijk te repareren. Dat dit nu verandert, komt door de nieuwe EU-batterijregels, die vanaf halverwege 2027 verplichten dat batterijen door gebruikers zelf vervangen kunnen worden, aldus Martine Hardeveld Kleuver van Swappie.

Hardeveld Kleuver: 'Dat legt een groter probleem bloot. Repareerbaarheid is lange tijd geen prioriteit geweest, terwijl juist daar een belangrijk deel van de oplossing ligt voor e-waste en grondstoffenschaarste. We zien nog steeds dat apparaten onnodig snel worden vervangen, terwijl ze met een eenvoudige reparatie of via refurbishment nog jaren mee kunnen.'

Tegelijkertijd zie je volgens Hardeveld Kleuver dat de groei van de refurbished markt invloed begint te krijgen op het gedrag van grote fabrikanten. De opkomst van goedkopere modellen is daar een directe reactie op. Repareerbaarheid staat daar echter los van en wordt in de praktijk vooral afgedwongen door regelgeving. Juist daarom is het belangrijk dat repareerbaarheid als standaard wordt doorgevoerd voor alle apparaten en prijsklassen, niet alleen in budgetmodellen.

' Als we echt richting een circulaire economie willen, moeten fabrikanten repareerbaarheid als standaard hanteren voor alle apparaten, ongeacht prijsklasse', aldus Hardeveld Kleuver. 'Dat begint bij ontwerp: producten moeten vanaf de basis eenvoudig te repareren zijn. Daarnaast moeten overheden en fabrikanten consumenten beter informeren over de mogelijkheden en voordelen van reparatie en refurbished, bijvoorbeeld door transparant te zijn over kosten, levensduur en garantie, zodat duurzame keuzes ook de logische keuzes worden.'

'De stap die nu wordt gezet is een begin, maar een reparatiescore van zes op tien voor de MacBook Neo laat zien dat de lat nog steeds laag ligt. Als we die lat niet verhogen, blijven we vastzitten in een systeem waarin waardevolle grondstoffen verloren gaan en elektronisch afval blijft groeien.'