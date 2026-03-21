Aanhouding verdachte dodelijk schietincident Koningin Wilhelminaplein

De recherche heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden van het schietincident aan het Koningin Wilhelminaplein in Amsterdam. Hierbij kwam, in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 maart, een 19-jarige man uit Amsterdam om het leven en raakte een 21-jarige man uit Amsterdam zwaargewond. Het Team Grootschalige Opsporing is direct een groot onderzoek gestart.

Rond 01.30 uur die nacht treffen agenten ter plaatse een zwaargewonde persoon aan. Agenten verlenen direct eerste hulp, dit mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer, een 19-jarige Amsterdammer, overlijdt aan zijn verwondingen. Die nacht is er in de omgeving een tweede zwaargewonde man aangetroffen. Uit onderzoek blijkt dat dit slachtoffer ook betrokken was bij het schietincident. De 21-jarige Amsterdammer is gewond, maar inmiddels buiten levensgevaar.

Het onderzoek duurt voort, waarbij nog meer aanhoudingen niet worden uitgesloten. De aangehouden verdachte is inmiddels in bewaring gesteld.