Transportbedrijven behaalden 4,4 procent meer omzet in 2025

In 2025 was de omzet in de transportsector 4,4 procent hoger dan in 2024. Dit meldt het CBS vrijdag.

2e jaar op rij omzetgroei transportsector

'De omzet steeg in alle deelbranches. Dit is het tweede jaar op rij dat de omzet in de transportsector groeide', aldus het CBS op basis van de laatste cijfers.

Opslag en dienstverlening voor vervoer

De omzet stijgt het sterkst bij bedrijven in opslag en dienstverlening voor vervoer (4,9 procent). Vervoerders over water noteren met 2,3 procent de kleinste stijging. In het vierde kwartaal van 2025 boekten bedrijven in de transportsector 4,6 procent meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds het eerste kwartaal van 2024 is de omzet elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. In alle deelbranches stijgt de omzet. Dit was het sterkst bij post- en koeriersbedrijven (+5,2 procent) en vervoerders over land (+5,0 procent). Bij luchtvervoerders stijgt de omzet met 3,0 procent het minst.

Prijzen vervoer en opslag 2,4 procent hoger

In 2025 lagen de prijzen voor vervoer en opslag 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal waren ze 2,5 procent hoger dan in dezelfde periode van 2024. Vooral in de dienstverlening voor de luchtvaart, zoals havengelden van luchthavens en tarieven van de luchtverkeersleiding, stijgen de prijzen (+33,5 procent). De tarieven van de passagiersvaart, waaronder veerdiensten naar Engeland, stijgen met 10,2 procent.

Daling omzet goederenvervoer via de zee- en kustvaart

Over heel 2025 daalden de prijzen van het goederenvervoer via de zee- en kustvaart met 9,1 procent. Dit is de grootste daling van het jaargemiddelde in 16 jaar tijd. In het vierde kwartaal lagen de prijzen 9,6 procent lager dan een jaar eerder. De prijzen van verhuur van zeevaartuigen waren over heel 2025 2,4 procent lager.

Een kwart minder faillissementen in 2025

In 2025 waren er 26 procent minder faillissementen in de vervoersbranche dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2025 gingen 55 transportbedrijven failliet, 6 minder dan in het voorgaande kwartaal.

Ondernemersvertrouwen daalt begin 2026

Aan het begin van 2026 was het ondernemersvertrouwen in de transportsector -4,7. Dit is lager dan in het vorige kwartaal, toen het vertrouwen op -3,3 stond. Ondernemers in de transportsector zijn hiermee negatiever dan de gemiddelde ondernemer in Nederland. Het ondernemersvertrouwen van alle Nederlandse ondernemers is -1,8.