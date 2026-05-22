Man (68) overleden na aanrijding met trein op perron station Bijlmer Arena

Een 68-jarige uit Den Haag is op donderdagmiddag 21 mei overleden na een aanrijding met een trein op station Bijlmer Arena. Door de aanzuigkracht van een passerende trein is de man, die in een rolstoel op het perron stond, zwaargewond geraakt.

Bijlmer Arena

Iets voor 15.00 uur krijgen hulpdiensten meldingen van het incident. Ter plaatse treffen hulpverleners het slachtoffer aan. 'Er wordt direct eerste hulp verleend, maar dit mag helaas niet baten. De man overlijdt ter plaatse aan zijn verwondingen;, zo meldt de politie vandaag.

Noodlottig ongeval

'Volgens onderzoek gaat het om een noodlottig ongeval. Een misdrijf kan worden uitgesloten', aldus de politie.

Meerdere getuigen van ongeval

Meerdere mensen zijn getuige geweest van het ongeval. De politie vangt zoveel mogelijk getuigen op en brengt hen in contact met Slachtofferhulp Nederland. Getuigen kunnen ook zelfstandig contact opnemen met Slachtofferhulp voor ondersteuning.